https://ria.ru/20230215/moskva-1852054020.html
Москва совершенствует сервис для туристов из мусульманских стран
Москва совершенствует сервис для туристов из мусульманских стран - РИА Новости, 15.02.2023
Москва совершенствует сервис для туристов из мусульманских стран
Туристический сектор Москвы совершенствует компетенции, чтобы принимать туристов из мусульманских стран, учитывая их запросы на религиозную атрибутику в отелях... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T01:49
2023-02-15T01:49
2023-02-15T11:09
туризм
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ДОХА, 15 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Туристический сектор Москвы совершенствует компетенции, чтобы принимать туристов из мусульманских стран, учитывая их запросы на религиозную атрибутику в отелях и халяльную кухню, рассказала РИА Новости начальник управления по взаимодействию с зарубежной туротраслью проектного офиса комитета по туризму города Москвы Юлия Сюндюкова. Комитет по туризму Москвы провел в Катаре первую выездную презентацию города для местных турфирм после успешного опыта таких презентаций в других странах Персидского залива - Катаре и ОАЭ. "Сейчас коллеги в комитете проводят колоссальную работу в части работы именно с мусульманским рынком, с рынком Ближнего Востока, чтобы мы могли предложить не только халяльную кухню в ресторанах и кафе, но и особые услуги в отелях, начиная с мелочей, например, наличия молельных ковриков и Коранов, и заканчивая указателями. По этой части нам есть чему учиться и куда расти, думаю, мы будем работать и развивать это направление", - отметила Сюндюкова. Кроме того, по ее словам, среди иностранных туристов, в том числе с Ближнего Востока, начинает пользоваться популярностью предлагаемая комитетом программа "Москва+" с дополнительными поездками в другие российские города. В частности, для мусульманских туристов по этой программе организовываются туры в Казань или в Чечню.
https://realty.ria.ru/20230214/moskva-1851050360.html
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москва, катар, ближний восток, экономика, новости - туризм
Туризм, Москва, Катар, Ближний Восток, Экономика, Новости - Туризм
01:49 15.02.2023 (обновлено: 11:09 15.02.2023)
Москва совершенствует сервис для туристов из мусульманских стран
Юлия Сюндюкова: Москва совершенствует сервис для туристов из мусульманских стран