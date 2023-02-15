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Мошенники придумали новый способ обмана россиян - РИА Новости, 15.02.2023
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Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники придумали новый способ обмана россиян - РИА Новости, 15.02.2023
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники в России начали создавать фишинговые ресурсы, маскируя их под сервисы продажи аккаунта ChatGPT, заявила руководитель группы анализа цифровых угроз... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:04
2023-02-15T16:04
технологии
россия
google
microsoft corporation
илон маск
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мошенники в России начали создавать фишинговые ресурсы, маскируя их под сервисы продажи аккаунта ChatGPT, заявила руководитель группы анализа цифровых угроз компании по кибербезопасности "РТК-Солар" Диана Селехина. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Одним из основателей OpenAI является предприниматель Илон Маск. В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI. "В последние дни мы фиксируем массовое появление ресурсов, предлагающих российским пользователям приобрести аккаунт ChatGPT за небольшие деньги", - сказала Селехина, слова которой приводит пресс-служба компании. "И если в декабре прошлого года в российских доменных зонах было зарегистрировано всего 3 домена, ассоциированных с ChatGPT, то в январе появилось уже 17 таких доменов, а в первые недели февраля – 41... Конечно, не все сайты являются фишинговыми, некоторые действительно предназначены для продажи аккаунтов, однако в целом уровень вредоносной активности вокруг ChatGPT сейчас крайне высок", - добавила она. По ее словам, в случае фейковых сайтов по продаже аккаунтов, пользователь рискует как платежными данными, так и иной конфиденциальной информацией. В целом эта мошенническая схема стандартная, просто используется новый инфоповод. "Есть и второе направление использования ChatGPT в противоправных целях. Тут уже сама нейросеть становится прикладным инструментом злоумышленников. Так, зафиксировано много случаев использования нейросети для написания вредоносных программ, создания шаблонов фишинговых писем и скриптов общения с потенциальными жертвами. Создатели ChatGPT стараются бороться с подобными вариантами использования их продукта, но злоумышленники придумывают варианты обхода ограничений", - отметила Селехина.
https://ria.ru/20221129/tusur-1834840807.html
https://ria.ru/20230116/kriptorynok-1845072593.html
https://ria.ru/20230215/obman-1852051123.html
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технологии, россия, google, microsoft corporation, илон маск
Технологии, Россия, Google, Microsoft Corporation, Илон Маск
16:04 15.02.2023
 
Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Эксперт Селехина: мошенники придумали новый способ обмана россиян, связанный с ChatGPT

CC BY-SA 2.0 / Nenad Stojkovic / A suited businesswoman working on her laptop indoors with a teapot by sideДевушка во время работы за компьютером
Девушка во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Nenad Stojkovic / A suited businesswoman working on her laptop indoors with a teapot by side
Девушка во время работы за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мошенники в России начали создавать фишинговые ресурсы, маскируя их под сервисы продажи аккаунта ChatGPT, заявила руководитель группы анализа цифровых угроз компании по кибербезопасности "РТК-Солар" Диана Селехина.
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Одним из основателей OpenAI является предприниматель Илон Маск. В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI.
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"В последние дни мы фиксируем массовое появление ресурсов, предлагающих российским пользователям приобрести аккаунт ChatGPT за небольшие деньги", - сказала Селехина, слова которой приводит пресс-служба компании.
"И если в декабре прошлого года в российских доменных зонах было зарегистрировано всего 3 домена, ассоциированных с ChatGPT, то в январе появилось уже 17 таких доменов, а в первые недели февраля – 41... Конечно, не все сайты являются фишинговыми, некоторые действительно предназначены для продажи аккаунтов, однако в целом уровень вредоносной активности вокруг ChatGPT сейчас крайне высок", - добавила она.
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По ее словам, в случае фейковых сайтов по продаже аккаунтов, пользователь рискует как платежными данными, так и иной конфиденциальной информацией. В целом эта мошенническая схема стандартная, просто используется новый инфоповод.
"Есть и второе направление использования ChatGPT в противоправных целях. Тут уже сама нейросеть становится прикладным инструментом злоумышленников. Так, зафиксировано много случаев использования нейросети для написания вредоносных программ, создания шаблонов фишинговых писем и скриптов общения с потенциальными жертвами. Создатели ChatGPT стараются бороться с подобными вариантами использования их продукта, но злоумышленники придумывают варианты обхода ограничений", - отметила Селехина.
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