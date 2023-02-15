https://ria.ru/20230215/moshennichestvo-1852237217.html
В Петербурге завели дело о мошенничестве на рынке ритуальных услуг
В Петербурге завели дело о мошенничестве на рынке ритуальных услуг - РИА Новости, 15.02.2023
В Петербурге завели дело о мошенничестве на рынке ритуальных услуг
Полицейские Санкт-Петербурга задержали четверых человек по подозрению в мошенничестве на рынке ритуальных услуг, при этом одна из жертв предполагаемых... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:54
2023-02-15T17:54
2023-02-15T17:55
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали четверых человек по подозрению в мошенничестве на рынке ритуальных услуг, при этом одна из жертв предполагаемых злоумышленников заплатила за захоронение родственника почти в 30 раз больше его средней стоимости, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Пятнадцатого февраля на основе собранных оперативных материалов сотрудники экономической полиции главка задержали четырех участников мошеннической схемы по обману жителей Санкт-Петербурга, обращавшихся к ним за оказанием услуг по захоронению тел умерших", - говорится в сообщении. Как установили правоохранители, с февраля по сентябрь 2020 года группа петербуржцев, действуя от имени индивидуального предпринимателя, "ввела в заблуждение" трех местных жителей, пообещав им полный пакет услуг по захоронению на Северном и Серафимовском кладбищах. При этом у предполагаемых мошенников не было ни лицензий на оказание ритуальных услуг, ни договоров с кладбищами. За оказание услуг "ритуальщики" требовали завышенную плату, а фактические работы по захоронению умерших производила действующая ритуальная компания, к которой от лица родственников умерших обращались подозреваемые в мошенничестве. "Цены на ритуальные услуги действующей организации были в 3-4 раза меньше заявленных "лжеритуальщиками", а одна из потерпевших была обманута на 269 тысяч рублей, что более чем в 28 раз превышает рыночную цену захоронения. Таким образом, на горе местных жителей злоумышленникам удалось нажить более 300 тысяч рублей", - рассказали в полиции. Чтобы установить участников преступной схемы, полицейские истребовали из бюро судебно-медицинской экспертизы и органов ЗАГСа сведения о людях, получавших свидетельства о смерти, а также о тех, кто забирал тела умерших. После этого удалось установить места жительства злоумышленников, где в среду прошли обыски. "Пятнадцатого февраля… проведены обыски в 9 квартирах, 2 частных домах и 3 офисных помещениях. У одного из задержанных в ходе проведения обыска обнаружена крупная сумма денег, более 250 тысяч рублей, объяснить наличие которой злоумышленник не смог", - информирует ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере. Полиция устанавливает остальных обманутых граждан, которых, по предварительным данным, насчитывается более 20 челочек.
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Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
17:54 15.02.2023 (обновлено: 17:55 15.02.2023)
В Петербурге завели дело о мошенничестве на рынке ритуальных услуг
В Петербурге четырех человек задержали за мошенничество в сфере ритуальных услуг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали четверых человек по подозрению в мошенничестве на рынке ритуальных услуг, при этом одна из жертв предполагаемых злоумышленников заплатила за захоронение родственника почти в 30 раз больше его средней стоимости, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Пятнадцатого февраля на основе собранных оперативных материалов сотрудники экономической полиции главка задержали четырех участников мошеннической схемы по обману жителей Санкт-Петербурга, обращавшихся к ним за оказанием услуг по захоронению тел умерших", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, с февраля по сентябрь 2020 года группа петербуржцев, действуя от имени индивидуального предпринимателя, "ввела в заблуждение" трех местных жителей, пообещав им полный пакет услуг по захоронению на Северном и Серафимовском кладбищах. При этом у предполагаемых мошенников не было ни лицензий на оказание ритуальных услуг, ни договоров с кладбищами.
За оказание услуг "ритуальщики" требовали завышенную плату, а фактические работы по захоронению умерших производила действующая ритуальная компания, к которой от лица родственников умерших обращались подозреваемые в мошенничестве.
"Цены на ритуальные услуги действующей организации были в 3-4 раза меньше заявленных "лжеритуальщиками", а одна из потерпевших была обманута на 269 тысяч рублей, что более чем в 28 раз превышает рыночную цену захоронения. Таким образом, на горе местных жителей злоумышленникам удалось нажить более 300 тысяч рублей", - рассказали в полиции.
Чтобы установить участников преступной схемы, полицейские истребовали из бюро судебно-медицинской экспертизы и органов ЗАГСа сведения о людях, получавших свидетельства о смерти, а также о тех, кто забирал тела умерших. После этого удалось установить места жительства злоумышленников, где в среду прошли обыски.
"Пятнадцатого февраля… проведены обыски в 9 квартирах, 2 частных домах и 3 офисных помещениях. У одного из задержанных в ходе проведения обыска обнаружена крупная сумма денег, более 250 тысяч рублей, объяснить наличие которой злоумышленник не смог", - информирует ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере. Полиция устанавливает остальных обманутых граждан, которых, по предварительным данным, насчитывается более 20 челочек.