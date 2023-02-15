"Россия сомнет ВСУ". На Западе рассказали о поворотном моменте на Украине
Британский политик Гэллоуэй: Россия сомнет ВСУ, если Украина откажется от переговоров
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Киевским властям необходимо начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ, заявил в интервью Global Times британский политик Джордж Гэллоуэй.
"Я думаю, что военно-политическая ситуация на Украине достигла важного поворотного момента. Похоже, некоторые подразделения (ВСУ. — Прим. ред.) отводятся назад, прекратив длительные боевые действия. Остальные, я полагаю, последуют за ними. Если нет, их сомнут российские вооруженные силы, вероятно, в считаные дни, даже не недели", — отметил политик.
По его мнению, только переговоры могут спасти Украину от поражения. Он назвал главным препятствием для дипломатического урегулирования конфликта "вступление" НАТО на территорию Украины.
"Таким образом, предварительным условием является не только отказ Украины от подачи заявки на вступление в НАТО. Это еще и то, что НАТО никогда не будет на Украине, ни ее оружия, ни ее личного состава, ни ее геостратегического мировоззрения. Украине необходимо стать по-настоящему нейтральным государством", — резюмировал Гэллоуэй.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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