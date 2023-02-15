Рейтинг@Mail.ru
"Россия сомнет ВСУ". На Западе рассказали о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/moment-1852057542.html
"Россия сомнет ВСУ". На Западе рассказали о поворотном моменте на Украине
"Россия сомнет ВСУ". На Западе рассказали о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
"Россия сомнет ВСУ". На Западе рассказали о поворотном моменте на Украине
Киевским властям необходимо начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ, заявил в интервью Global Times британский политик Джордж Гэллоуэй. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T03:20
2023-02-15T03:20
в мире
украина
россия
джордж гэллоуэй
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846202383_309:69:3099:1639_1920x0_80_0_0_955ebdad79cdcb959fac6afce5f377dc.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Киевским властям необходимо начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ, заявил в интервью Global Times британский политик Джордж Гэллоуэй.По его мнению, только переговоры могут спасти Украину от поражения. Он назвал главным препятствием для дипломатического урегулирования конфликта "вступление" НАТО на территорию Украины."Таким образом, предварительным условием является не только отказ Украины от подачи заявки на вступление в НАТО. Это еще и то, что НАТО никогда не будет на Украине, ни ее оружия, ни ее личного состава, ни ее геостратегического мировоззрения. Украине необходимо стать по-настоящему нейтральным государством", — резюмировал Гэллоуэй.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230215/oshibka-1852053510.html
https://ria.ru/20230214/ssha-1851997356.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846202383_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b3d1339ea07490b65b2c3db8e257941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, джордж гэллоуэй, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Джордж Гэллоуэй, НАТО, Вооруженные силы Украины
03:20 15.02.2023
 
"Россия сомнет ВСУ". На Западе рассказали о поворотном моменте на Украине

Британский политик Гэллоуэй: Россия сомнет ВСУ, если Украина откажется от переговоров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Киевским властям необходимо начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ, заявил в интервью Global Times британский политик Джордж Гэллоуэй.

"Я думаю, что военно-политическая ситуация на Украине достигла важного поворотного момента. Похоже, некоторые подразделения (ВСУ. — Прим. ред.) отводятся назад, прекратив длительные боевые действия. Остальные, я полагаю, последуют за ними. Если нет, их сомнут российские вооруженные силы, вероятно, в считаные дни, даже не недели", — отметил политик.

По его мнению, только переговоры могут спасти Украину от поражения. Он назвал главным препятствием для дипломатического урегулирования конфликта "вступление" НАТО на территорию Украины.
"Таким образом, предварительным условием является не только отказ Украины от подачи заявки на вступление в НАТО. Это еще и то, что НАТО никогда не будет на Украине, ни ее оружия, ни ее личного состава, ни ее геостратегического мировоззрения. Украине необходимо стать по-настоящему нейтральным государством", — резюмировал Гэллоуэй.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
01:40
"Превратится в пустыню". В США указали на историческую ошибку Украины
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 17:30
В Китае заявили о планах США перейти к радикальным мерам на Украине
 
В миреУкраинаРоссияДжордж ГэллоуэйНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала