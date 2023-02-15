https://ria.ru/20230215/moment-1852057542.html

"Россия сомнет ВСУ". На Западе рассказали о поворотном моменте на Украине

"Россия сомнет ВСУ". На Западе рассказали о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 15.02.2023

"Россия сомнет ВСУ". На Западе рассказали о поворотном моменте на Украине

Киевским властям необходимо начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ, заявил в интервью Global Times британский политик Джордж Гэллоуэй. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T03:20

2023-02-15T03:20

2023-02-15T03:20

в мире

украина

россия

джордж гэллоуэй

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846202383_309:69:3099:1639_1920x0_80_0_0_955ebdad79cdcb959fac6afce5f377dc.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Киевским властям необходимо начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ, заявил в интервью Global Times британский политик Джордж Гэллоуэй.По его мнению, только переговоры могут спасти Украину от поражения. Он назвал главным препятствием для дипломатического урегулирования конфликта "вступление" НАТО на территорию Украины."Таким образом, предварительным условием является не только отказ Украины от подачи заявки на вступление в НАТО. Это еще и то, что НАТО никогда не будет на Украине, ни ее оружия, ни ее личного состава, ни ее геостратегического мировоззрения. Украине необходимо стать по-настоящему нейтральным государством", — резюмировал Гэллоуэй.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230215/oshibka-1852053510.html

https://ria.ru/20230214/ssha-1851997356.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, джордж гэллоуэй, нато, вооруженные силы украины