https://ria.ru/20230215/molodozheny-1852099986.html

В России зимой впервые провела медовый месяц пара из Саудовской Аравии

В России зимой впервые провела медовый месяц пара из Саудовской Аравии - РИА Новости, 15.02.2023

В России зимой впервые провела медовый месяц пара из Саудовской Аравии

Молодожены из Саудовской Аравии впервые провели медовый месяц в России зимой, рассказала РИА Новости начальник управления по взаимодействию с зарубежной... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:21

2023-02-15T16:21

2023-02-15T16:21

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ДОХА, 15 фев - РИА Новости. Молодожены из Саудовской Аравии впервые провели медовый месяц в России зимой, рассказала РИА Новости начальник управления по взаимодействию с зарубежной туротраслью проектного офиса комитета по туризму города Москвы Юлия Сюндюкова. "В декабре одна из саудовских туристических компаний, которая работает в люксовом сегменте, отправила пару молодоженов в Россию провести медовый месяц. Это было в первый раз. Им так понравилось, что об этом опыте даже узнали туристические компании в Катаре", – поделилась она. По словам главы управления, интерес к поездкам в Москву у саудовских путешественников возник после проведения в королевстве в октябре прошлого года первого выездного "роуд-шоу" – презентации города для местных туристических компаний, поэтому департамент по туризму планирует вернуться туда. "Мы рассматриваем проведение такого мероприятия в Бахрейне, есть перспективы его повторения в Саудовской Аравии, потому что после октября прошлого года был очень большой спрос. Нужно учитывать, что Ближний Восток в отличие, например, от Латинской Америки – это рынок, который принимает решения в последнюю минуту," – отметила Сюндюкова.

https://ria.ru/20230214/svadba-1851781986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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