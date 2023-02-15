https://ria.ru/20230215/molodozheny-1852099986.html
В России зимой впервые провела медовый месяц пара из Саудовской Аравии
В России зимой впервые провела медовый месяц пара из Саудовской Аравии - РИА Новости, 15.02.2023
В России зимой впервые провела медовый месяц пара из Саудовской Аравии
Молодожены из Саудовской Аравии впервые провели медовый месяц в России зимой, рассказала РИА Новости начальник управления по взаимодействию с зарубежной... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:21
2023-02-15T16:21
2023-02-15T16:21
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ДОХА, 15 фев - РИА Новости. Молодожены из Саудовской Аравии впервые провели медовый месяц в России зимой, рассказала РИА Новости начальник управления по взаимодействию с зарубежной туротраслью проектного офиса комитета по туризму города Москвы Юлия Сюндюкова. "В декабре одна из саудовских туристических компаний, которая работает в люксовом сегменте, отправила пару молодоженов в Россию провести медовый месяц. Это было в первый раз. Им так понравилось, что об этом опыте даже узнали туристические компании в Катаре", – поделилась она. По словам главы управления, интерес к поездкам в Москву у саудовских путешественников возник после проведения в королевстве в октябре прошлого года первого выездного "роуд-шоу" – презентации города для местных туристических компаний, поэтому департамент по туризму планирует вернуться туда. "Мы рассматриваем проведение такого мероприятия в Бахрейне, есть перспективы его повторения в Саудовской Аравии, потому что после октября прошлого года был очень большой спрос. Нужно учитывать, что Ближний Восток в отличие, например, от Латинской Америки – это рынок, который принимает решения в последнюю минуту," – отметила Сюндюкова.
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РИА Новости
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Саудовская Аравия, Москва, Свадьба
В России зимой впервые провела медовый месяц пара из Саудовской Аравии
Комитет по туризму: саудовские молодожены впервые провели медовый месяц в России зимой
ДОХА, 15 фев - РИА Новости. Молодожены из Саудовской Аравии впервые провели медовый месяц в России зимой, рассказала РИА Новости начальник управления по взаимодействию с зарубежной туротраслью проектного офиса комитета по туризму города Москвы Юлия Сюндюкова.
"В декабре одна из саудовских туристических компаний, которая работает в люксовом сегменте, отправила пару молодоженов в Россию провести медовый месяц. Это было в первый раз. Им так понравилось, что об этом опыте даже узнали туристические компании в Катаре", – поделилась она.
По словам главы управления, интерес к поездкам в Москву у саудовских путешественников возник после проведения в королевстве в октябре прошлого года первого выездного "роуд-шоу" – презентации города для местных туристических компаний, поэтому департамент по туризму планирует вернуться туда.
"Мы рассматриваем проведение такого мероприятия в Бахрейне
, есть перспективы его повторения в Саудовской Аравии, потому что после октября прошлого года был очень большой спрос. Нужно учитывать, что Ближний Восток
в отличие, например, от Латинской Америки
– это рынок, который принимает решения в последнюю минуту," – отметила Сюндюкова.