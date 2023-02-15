https://ria.ru/20230215/moldaviya-1852216388.html

Додон предложил оппозиции Молдавии подготовиться к масштабным протестам

Додон предложил оппозиции Молдавии подготовиться к масштабным протестам - РИА Новости, 15.02.2023

Додон предложил оппозиции Молдавии подготовиться к масштабным протестам

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предложил оппозиционным силам страны сесть за стол переговоров для подготовки масштабных протестов. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:51

2023-02-15T16:51

2023-02-15T16:53

в мире

молдавия

кишинев

игорь додон

ион чебан

майя санду

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КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон предложил оппозиционным силам страны сесть за стол переговоров для подготовки масштабных протестов. Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. "Я всегда поддерживал протесты, но считаю, что протестовать надо всем вместе. Лучше сейчас всей оппозиции - левой, правой - садиться за стол. И подготовить на весну не абы какой-то протест, он ничего не даст, а масштабные системные акции ", - сказал журналистам в Кишиневе Додон. В понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Весной 2022 года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852185431.html

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, ион чебан, майя санду