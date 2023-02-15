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Молдавия закроет воздушное пространство во время европейского саммита - РИА Новости, 15.02.2023
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Молдавия закроет воздушное пространство во время европейского саммита
Молдавия закроет воздушное пространство во время европейского саммита - РИА Новости, 15.02.2023
Молдавия закроет воздушное пространство во время европейского саммита
Во время второго саммита Европейского политического сообщества, который запланирован 1 и 2 июня в Кишиневе, воздушное пространство Молдавии будет частично... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:33
2023-02-15T13:33
в мире
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Во время второго саммита Европейского политического сообщества, который запланирован 1 и 2 июня в Кишиневе, воздушное пространство Молдавии будет частично закрыто, сообщается в среду на сайте кишиневского международного аэропорта. О проведении саммита ранее заявляла президент Молдавии Майя Санду. Она отметила, что на мероприятии ожидаются 47 президентов и глав правительств, а также руководство Евросоюза. Лидеры на встрече в Кишиневе обсудят совместные усилия для мира в контексте ситуации на Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств. "По случаю саммита Европейского политического сообщества воздушное пространство над страной будет частично закрыто для авиасообщения, будет разрешено лишь несколько предварительно разрешенных полетов. Авиация общего назначения также будет остановлена, потому что класс G будет полностью закрыт 1-2 июня, за исключением вертолетов, которые доставят делегатов саммита", - говорится в заявлении администрации кишиневского международного аэропорта. Во вторник воздушное пространство Молдавии было временно закрыто на несколько часов. Как позже официально сообщил орган гражданской авиации республики, данная мера была предпринята по рекомендации Минобороны. Причиной временного запрета на полеты в небе Молдавии был неопознанный летательный аппарат, похожий на метеозонд. Сейчас воздушное пространство Молдавии открыто.
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
13:33 15.02.2023
 
Молдавия закроет воздушное пространство во время европейского саммита

Молдавия закроет воздушное пространство во время европейского саммита в Кишиневе в июне

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Во время второго саммита Европейского политического сообщества, который запланирован 1 и 2 июня в Кишиневе, воздушное пространство Молдавии будет частично закрыто, сообщается в среду на сайте кишиневского международного аэропорта.
О проведении саммита ранее заявляла президент Молдавии Майя Санду. Она отметила, что на мероприятии ожидаются 47 президентов и глав правительств, а также руководство Евросоюза. Лидеры на встрече в Кишиневе обсудят совместные усилия для мира в контексте ситуации на Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.
"По случаю саммита Европейского политического сообщества воздушное пространство над страной будет частично закрыто для авиасообщения, будет разрешено лишь несколько предварительно разрешенных полетов. Авиация общего назначения также будет остановлена, потому что класс G будет полностью закрыт 1-2 июня, за исключением вертолетов, которые доставят делегатов саммита", - говорится в заявлении администрации кишиневского международного аэропорта.
Во вторник воздушное пространство Молдавии было временно закрыто на несколько часов. Как позже официально сообщил орган гражданской авиации республики, данная мера была предпринята по рекомендации Минобороны. Причиной временного запрета на полеты в небе Молдавии был неопознанный летательный аппарат, похожий на метеозонд. Сейчас воздушное пространство Молдавии открыто.
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