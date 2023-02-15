https://ria.ru/20230215/moldaviya-1852140237.html

Лавров прокомментировал обвинения Молдавии в адрес России

Лавров прокомментировал обвинения Молдавии в адрес России - РИА Новости, 15.02.2023

Лавров прокомментировал обвинения Молдавии в адрес России

Нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:03

2023-02-15T13:03

2023-02-15T13:16

молдавия

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

майя санду

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство."Нарастанием этой риторики, которую сейчас Киев пытается максимально разогреть, передав некоторые конфиденциальные сведения о планируемых нами провокациях, госпереворотах, конечно, правительство Санду, в котором наряду с ней практически все являются еще и румынскими гражданами, хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, которое вызывает все большее возмущение в обществе", - сказал Лавров в среду, выступая в Госдуме.Существует при этом и "маниакальное стремление Киева и тех, кто им кукловодит" подорвать позиции РФ в механизме "5+2", занимающегося приднестровским урегулированием, а также ослабить связи России с Гагаузией, обвинить РФ во всех бедах Молдавии и потребовать вывода российских миротворцев, охраняющих огромные склады боеприпасов в Колбасне, отметил он.

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, майя санду