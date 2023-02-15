13:03 15.02.2023 (обновлено: 13:16 15.02.2023)
Лавров прокомментировал обвинения Молдавии в адрес России
Лавров: Молдавия пытается отвести внимание от внутренних проблем, обвиняя Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство.
"Нарастанием этой риторики, которую сейчас Киев пытается максимально разогреть, передав некоторые конфиденциальные сведения о планируемых нами провокациях, госпереворотах, конечно, правительство Санду, в котором наряду с ней практически все являются еще и румынскими гражданами, хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, которое вызывает все большее возмущение в обществе", - сказал Лавров в среду, выступая в Госдуме.
Существует при этом и "маниакальное стремление Киева и тех, кто им кукловодит" подорвать позиции РФ в механизме "5+2", занимающегося приднестровским урегулированием, а также ослабить связи России с Гагаузией, обвинить РФ во всех бедах Молдавии и потребовать вывода российских миротворцев, охраняющих огромные склады боеприпасов в Колбасне, отметил он.
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