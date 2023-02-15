Российский дипломат обвинил Запад в минном загрязнении Украины
Дипломат Гаврилов заявил об ответственности Запада в минном загрязнении Украины и России
© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
Работа сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании. Архивное фото
ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за минное загрязнение территорий Украины и России, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Подчёркиваем: "коллективный Запад", который активно подключён к минному загрязнению Украины, подрывает международные усилия в области разминирования, а также наносит своими действиями удар по международному гуманитарному праву. При этом он продолжает замалчивать подтверждённые авторитетными неправительственными организациями военные преступления Киева", - заявил он, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству и безопасности.
По словам Гаврилова, "российские компетентные ведомства на регулярной основе получают подтверждения того, что США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за загрязнение территорий Украины и Российской Федерации минами иностранного производства, а также вызванные ими жертвы среди мирных жителей".
Глава российской делегации добавил, что в настоящее время РФ "в районе проведения специальной военной операции организована масштабная работа по освобождению территорий ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов". Однако "полноценная очистка региона крайне затруднена, поскольку украинские националисты продолжают обстреливать гражданские объекты с использованием кассетных боеприпасов, а также массово закладывают противопехотные и противотанковые мины", - заявил Гаврилов.
"Западные оружейные спонсоры Киева, заинтересованные в получении сверхприбылей для национальных ВПК, методично обходят стороной вопиющие нарушения Украиной международных обязательств в рамках Женевской конвенции 1949 года в части правил ведения боевых действий, Дополненного протокола II к КНО и Конвенции о запрещении применения противопехотных мин (КЗПМ)", - подчеркнул он.