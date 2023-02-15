https://ria.ru/20230215/miny-1852198725.html

Российский дипломат обвинил Запад в минном загрязнении Украины

Российский дипломат обвинил Запад в минном загрязнении Украины - РИА Новости, 15.02.2023

Российский дипломат обвинил Запад в минном загрязнении Украины

США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за минное загрязнение территорий Украины и России, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:47

2023-02-15T15:47

2023-02-15T15:47

специальная военная операция на украине

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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за минное загрязнение территорий Украины и России, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Подчёркиваем: "коллективный Запад", который активно подключён к минному загрязнению Украины, подрывает международные усилия в области разминирования, а также наносит своими действиями удар по международному гуманитарному праву. При этом он продолжает замалчивать подтверждённые авторитетными неправительственными организациями военные преступления Киева", - заявил он, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству и безопасности. По словам Гаврилова, "российские компетентные ведомства на регулярной основе получают подтверждения того, что США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за загрязнение территорий Украины и Российской Федерации минами иностранного производства, а также вызванные ими жертвы среди мирных жителей". Глава российской делегации добавил, что в настоящее время РФ "в районе проведения специальной военной операции организована масштабная работа по освобождению территорий ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов". Однако "полноценная очистка региона крайне затруднена, поскольку украинские националисты продолжают обстреливать гражданские объекты с использованием кассетных боеприпасов, а также массово закладывают противопехотные и противотанковые мины", - заявил Гаврилов. "Западные оружейные спонсоры Киева, заинтересованные в получении сверхприбылей для национальных ВПК, методично обходят стороной вопиющие нарушения Украиной международных обязательств в рамках Женевской конвенции 1949 года в части правил ведения боевых действий, Дополненного протокола II к КНО и Конвенции о запрещении применения противопехотных мин (КЗПМ)", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230131/lepestok-1848783361.html

https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851483198.html

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в мире, украина, сша, россия, константин гаврилов, нато, обсе