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Российский дипломат обвинил Запад в минном загрязнении Украины - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российский дипломат обвинил Запад в минном загрязнении Украины
Российский дипломат обвинил Запад в минном загрязнении Украины - РИА Новости, 15.02.2023
Российский дипломат обвинил Запад в минном загрязнении Украины
США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за минное загрязнение территорий Украины и России, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:47
2023-02-15T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
константин гаврилов
нато
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за минное загрязнение территорий Украины и России, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Подчёркиваем: "коллективный Запад", который активно подключён к минному загрязнению Украины, подрывает международные усилия в области разминирования, а также наносит своими действиями удар по международному гуманитарному праву. При этом он продолжает замалчивать подтверждённые авторитетными неправительственными организациями военные преступления Киева", - заявил он, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству и безопасности. По словам Гаврилова, "российские компетентные ведомства на регулярной основе получают подтверждения того, что США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за загрязнение территорий Украины и Российской Федерации минами иностранного производства, а также вызванные ими жертвы среди мирных жителей". Глава российской делегации добавил, что в настоящее время РФ "в районе проведения специальной военной операции организована масштабная работа по освобождению территорий ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов". Однако "полноценная очистка региона крайне затруднена, поскольку украинские националисты продолжают обстреливать гражданские объекты с использованием кассетных боеприпасов, а также массово закладывают противопехотные и противотанковые мины", - заявил Гаврилов. "Западные оружейные спонсоры Киева, заинтересованные в получении сверхприбылей для национальных ВПК, методично обходят стороной вопиющие нарушения Украиной международных обязательств в рамках Женевской конвенции 1949 года в части правил ведения боевых действий, Дополненного протокола II к КНО и Конвенции о запрещении применения противопехотных мин (КЗПМ)", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230131/lepestok-1848783361.html
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в мире, украина, сша, россия, константин гаврилов, нато, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Константин Гаврилов, НАТО, ОБСЕ
15:47 15.02.2023
 
Российский дипломат обвинил Запад в минном загрязнении Украины

Дипломат Гаврилов заявил об ответственности Запада в минном загрязнении Украины и России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
Работа сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости
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Работа сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании. Архивное фото
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за минное загрязнение территорий Украины и России, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Подчёркиваем: "коллективный Запад", который активно подключён к минному загрязнению Украины, подрывает международные усилия в области разминирования, а также наносит своими действиями удар по международному гуманитарному праву. При этом он продолжает замалчивать подтверждённые авторитетными неправительственными организациями военные преступления Киева", - заявил он, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству и безопасности.
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По словам Гаврилова, "российские компетентные ведомства на регулярной основе получают подтверждения того, что США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за загрязнение территорий Украины и Российской Федерации минами иностранного производства, а также вызванные ими жертвы среди мирных жителей".
Глава российской делегации добавил, что в настоящее время РФ "в районе проведения специальной военной операции организована масштабная работа по освобождению территорий ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов". Однако "полноценная очистка региона крайне затруднена, поскольку украинские националисты продолжают обстреливать гражданские объекты с использованием кассетных боеприпасов, а также массово закладывают противопехотные и противотанковые мины", - заявил Гаврилов.
"Западные оружейные спонсоры Киева, заинтересованные в получении сверхприбылей для национальных ВПК, методично обходят стороной вопиющие нарушения Украиной международных обязательств в рамках Женевской конвенции 1949 года в части правил ведения боевых действий, Дополненного протокола II к КНО и Конвенции о запрещении применения противопехотных мин (КЗПМ)", - подчеркнул он.
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