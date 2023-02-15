Рейтинг@Mail.ru
В приложении "Госуслуги" появился сервис подтверждения личности - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/mintsifry-1852284663.html
В приложении "Госуслуги" появился сервис подтверждения личности
В приложении "Госуслуги" появился сервис подтверждения личности - РИА Новости, 15.02.2023
В приложении "Госуслуги" появился сервис подтверждения личности
В мобильном приложении "Госуслуги" появился сервис "Подтвержденное фото", который хранит в личном кабинете фото с загранпаспорта нового образца, говорится в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:35
2023-02-15T22:35
общество
технологии
россия
максут шадаев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_755ba6c3edcb242b5aac517a734233ce.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В мобильном приложении "Госуслуги" появился сервис "Подтвержденное фото", который хранит в личном кабинете фото с загранпаспорта нового образца, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минцифры России. "Подтвержденное фото" - новый сервис в мобильном приложении "Госуслуги". Он поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис. Загрузить подтверждённое фото легко: понадобятся только загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме",- говорится в сообщении. Для создания подтверждающего фото нужно войти в мобильное приложение, перейти в раздел "документы" и нажать на баннер "добавить фото", указав серию и номер загранпаспорта. Далее необходимо отсканировать фото, приложив телефон к пластиковой странице загранпаспорта. Функция "Подтверждённое фото" доступна без доступа в интернет. В дальнейшем, вместо фото из паспорта в качестве "доверенного фото" можно будет загружать селфи, отмечается в сообщении. Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном виде, сообщал ранее в среду глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
https://ria.ru/20230215/banki-1852223279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c2359cce597fc0b05b2683050e906bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
22:35 15.02.2023
 
В приложении "Госуслуги" появился сервис подтверждения личности

Минцифры: в мобильном приложении "Госуслуги" появился сервис "Подтвержденное фото"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В мобильном приложении "Госуслуги" появился сервис "Подтвержденное фото", который хранит в личном кабинете фото с загранпаспорта нового образца, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минцифры России.
"Подтвержденное фото" - новый сервис в мобильном приложении "Госуслуги". Он поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис. Загрузить подтверждённое фото легко: понадобятся только загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме",- говорится в сообщении.
Для создания подтверждающего фото нужно войти в мобильное приложение, перейти в раздел "документы" и нажать на баннер "добавить фото", указав серию и номер загранпаспорта. Далее необходимо отсканировать фото, приложив телефон к пластиковой странице загранпаспорта.
Функция "Подтверждённое фото" доступна без доступа в интернет. В дальнейшем, вместо фото из паспорта в качестве "доверенного фото" можно будет загружать селфи, отмечается в сообщении.
Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном виде, сообщал ранее в среду глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
Прохожие у отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 17:11
В Минцифры призвали банки не оказывать услуги через мессенджеры
 
ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала