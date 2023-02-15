https://ria.ru/20230215/mintsifry-1852284663.html

В приложении "Госуслуги" появился сервис подтверждения личности

В приложении "Госуслуги" появился сервис подтверждения личности - РИА Новости, 15.02.2023

В приложении "Госуслуги" появился сервис подтверждения личности

В мобильном приложении "Госуслуги" появился сервис "Подтвержденное фото", который хранит в личном кабинете фото с загранпаспорта нового образца, говорится в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T22:35

2023-02-15T22:35

2023-02-15T22:35

общество

технологии

россия

максут шадаев

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В мобильном приложении "Госуслуги" появился сервис "Подтвержденное фото", который хранит в личном кабинете фото с загранпаспорта нового образца, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минцифры России. "Подтвержденное фото" - новый сервис в мобильном приложении "Госуслуги". Он поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис. Загрузить подтверждённое фото легко: понадобятся только загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме",- говорится в сообщении. Для создания подтверждающего фото нужно войти в мобильное приложение, перейти в раздел "документы" и нажать на баннер "добавить фото", указав серию и номер загранпаспорта. Далее необходимо отсканировать фото, приложив телефон к пластиковой странице загранпаспорта. Функция "Подтверждённое фото" доступна без доступа в интернет. В дальнейшем, вместо фото из паспорта в качестве "доверенного фото" можно будет загружать селфи, отмечается в сообщении. Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном виде, сообщал ранее в среду глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

https://ria.ru/20230215/banki-1852223279.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)