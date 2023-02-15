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"Небесный гость": 10 лет назад упал челябинский метеорит
"Небесный гость": 10 лет назад упал челябинский метеорит - РИА Новости, 15.02.2023
"Небесный гость": 10 лет назад упал челябинский метеорит
10 лет назад, 15 февраля 2013 года, в районе Челябинска упал метеорит. Взрывная волна выбила окна более чем в 7 тыс зданий, осколками стекол ранило свыше 1,6 тысяч человек, а экономический ущерб превысил 1,2 млрд рублей. Уникальное явление зафиксировали сотни видеорегистраторов и камер наблюдения.
2023-02-15T09:20
2023-02-15T09:20
2023-02-15T09:20
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челябинск
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96
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"Небесный гость": 10 лет назад упал челябинский метеорит
10 лет назад, 15 февраля 2013 года, в районе Челябинска упал метеорит. Взрывная волна выбила окна более чем в 7 тыс зданий, осколками стекол ранило свыше 1,6 тысяч человек, а экономический ущерб превысил 1,2 млрд рублей. Уникальное явление зафиксировали сотни видеорегистраторов и камер наблюдения.
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РИА Новости
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видео, челябинск, метеориты, падение метеорита на урале
Видео, Челябинск, метеориты, Падение метеорита на Урале
"Небесный гость": 10 лет назад упал челябинский метеорит
10 лет назад, 15 февраля 2013 года, в районе Челябинска упал метеорит. Взрывная волна выбила окна более чем в 7 тыс зданий, осколками стекол ранило свыше 1,6 тысяч человек, а экономический ущерб превысил 1,2 млрд рублей. Уникальное явление зафиксировали сотни видеорегистраторов и камер наблюдения.
2023-02-15T09:20
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PT1M03S
"Небесный гость": 10 лет назад упал челябинский метеорит
10 лет назад, 15 февраля 2013 года, в районе Челябинска упал метеорит. Взрывная волна выбила окна более чем в 7 тыс зданий, осколками стекол ранило свыше 1,6 тысяч человек, а экономический ущерб превысил 1,2 млрд рублей. Уникальное явление зафиксировали сотни видеорегистраторов и камер наблюдения.