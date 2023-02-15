"Небесный гость": 10 лет назад упал челябинский метеорит

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10 лет назад, 15 февраля 2013 года, в районе Челябинска упал метеорит. Взрывная волна выбила окна более чем в 7 тыс зданий, осколками стекол ранило свыше 1,6 тысяч человек, а экономический ущерб превысил 1,2 млрд рублей. Уникальное явление зафиксировали сотни видеорегистраторов и камер наблюдения.