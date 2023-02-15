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Ученые рассказали об открытиях при изучении челябинского метеорита - РИА Новости, 15.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230215/meteorit-1852065293.html
Ученые рассказали об открытиях при изучении челябинского метеорита
Ученые рассказали об открытиях при изучении челябинского метеорита - РИА Новости, 15.02.2023
Ученые рассказали об открытиях при изучении челябинского метеорита
Важными открытиями ученых, изучавших упавший в 2013 году в Челябинской области метеорит, стали собранная метеоритная пыль и обнаруженные в ней минеральные нити, РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T07:11
2023-02-15T11:17
наука
общество
челябинская область
чебаркуль
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев — РИА Новости. Важными открытиями ученых, изучавших упавший в 2013 году в Челябинской области метеорит, стали собранная метеоритная пыль и обнаруженные в ней минеральные нити, рассказал РИА Новости изучавший болид кандидат физико-математических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Сергей Замоздра. В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе яркий болид, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Самый большой кусок метеорита — более 600 килограммов— был поднят из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие. Ранее Замоздра пояснял, что метеороит на высоте ниже 45 километров стал раскалываться на фрагменты, каждый фрагмент — на меньшие фрагменты, поле рассеяния фрагментов растянулось на 80 километров и достигало в ширину семи километров. Метеоритный град выпал на территории нескольких муниципальных районов Челябинской области. Он уточнил, что через двое-трое суток метеоритная пыль "уже опутала всю планету, и это открытие сделал Николай Горькавый (профессор кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета)". Что касается состава метеорита, то ученый пояснил, что это обычный хондрит, каменный метеорит, которых встречается в 99% процентах случаев. Также он добавил, что челябинский метеорит входит в десятку самых массивных из найденных метеоритов, а среди каменных он четвертый-пятый. Замоздра напомнил, что около пяти лет назад ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев в метеоритной пыли обнаружил кристалл нового типа. Выяснилось, что его ранее на Земле не находили. "Дело в том, что углерод имеет много фаз, модификаций. &lt;...&gt; Теоретически на компьютерах моделируют разные фазы углерода и, действительно, оказалось, что это еще одна из многочисленных фаз", — сказал он. Также он уточнил, что ранее человечество не оценивало угрозы таких тел, считая, что опасность представляют тела размером более 100 метров. "Здесь оказалось и 20-метровое тело, когда падает в какую-либо агломерацию, опасно: от ударной волны могут быть разрушения, пострадавшие, и это оказалось неожиданностью", — сказал ученый.
https://ria.ru/20230215/meteorit-1852057374.html
https://ria.ru/20230131/meteor-1848762754.html
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общество, челябинская область, чебаркуль
Наука, Общество, Челябинская область, Чебаркуль
07:11 15.02.2023 (обновлено: 11:17 15.02.2023)
 
Ученые рассказали об открытиях при изучении челябинского метеорита

Замоздра: важным открытием при изучении челябинского метеорита стали минеральные нити

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкОсколок метеорита, поднятый из озера Чебаркуль
Осколок метеорита, поднятый из озера Чебаркуль - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Осколок метеорита, поднятый из озера Чебаркуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев — РИА Новости. Важными открытиями ученых, изучавших упавший в 2013 году в Челябинской области метеорит, стали собранная метеоритная пыль и обнаруженные в ней минеральные нити, рассказал РИА Новости изучавший болид кандидат физико-математических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Сергей Замоздра.
В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе яркий болид, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Самый большой кусок метеорита — более 600 килограммов— был поднят из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие.
След падения предположительно космического объекта в районе города Сатки Челябинской области. 2013 год - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
03:14Наука
В РАН объяснили, можно ли было предсказать падение Челябинского метеорита
Ранее Замоздра пояснял, что метеороит на высоте ниже 45 километров стал раскалываться на фрагменты, каждый фрагмент — на меньшие фрагменты, поле рассеяния фрагментов растянулось на 80 километров и достигало в ширину семи километров. Метеоритный град выпал на территории нескольких муниципальных районов Челябинской области.

"В изучении метеорита важно то, что впервые собрали столько метеоритной пыли. Если падает какое-то тело, то камушки находят, а пыль — нет, так как она смешивается с грунтом. А здесь, поскольку он упал зимой и было много полей, — в этой пыли нашли минеральные нити. Это было впервые. Это одно из открытий: во время полета могут вытягиваться нити как минеральная вата… Еще важно то, что в атмосфере вся эта пыль размазалась по всей планете — это тоже было открытие", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что через двое-трое суток метеоритная пыль "уже опутала всю планету, и это открытие сделал Николай Горькавый (профессор кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета)".
Что касается состава метеорита, то ученый пояснил, что это обычный хондрит, каменный метеорит, которых встречается в 99% процентах случаев. Также он добавил, что челябинский метеорит входит в десятку самых массивных из найденных метеоритов, а среди каменных он четвертый-пятый.
Замоздра напомнил, что около пяти лет назад ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев в метеоритной пыли обнаружил кристалл нового типа. Выяснилось, что его ранее на Земле не находили. "Дело в том, что углерод имеет много фаз, модификаций. <...> Теоретически на компьютерах моделируют разные фазы углерода и, действительно, оказалось, что это еще одна из многочисленных фаз", — сказал он.
Также он уточнил, что ранее человечество не оценивало угрозы таких тел, считая, что опасность представляют тела размером более 100 метров. "Здесь оказалось и 20-метровое тело, когда падает в какую-либо агломерацию, опасно: от ударной волны могут быть разрушения, пострадавшие, и это оказалось неожиданностью", — сказал ученый.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 18:16
Над Красноярском пролетел метеор
 
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