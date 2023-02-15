https://ria.ru/20230215/meteorit-1852065293.html

Ученые рассказали об открытиях при изучении челябинского метеорита

Ученые рассказали об открытиях при изучении челябинского метеорита - РИА Новости, 15.02.2023

Ученые рассказали об открытиях при изучении челябинского метеорита

Важными открытиями ученых, изучавших упавший в 2013 году в Челябинской области метеорит, стали собранная метеоритная пыль и обнаруженные в ней минеральные нити, РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T07:11

2023-02-15T07:11

2023-02-15T11:17

наука

общество

челябинская область

чебаркуль

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев — РИА Новости. Важными открытиями ученых, изучавших упавший в 2013 году в Челябинской области метеорит, стали собранная метеоритная пыль и обнаруженные в ней минеральные нити, рассказал РИА Новости изучавший болид кандидат физико-математических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Сергей Замоздра. В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе яркий болид, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Самый большой кусок метеорита — более 600 килограммов— был поднят из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие. Ранее Замоздра пояснял, что метеороит на высоте ниже 45 километров стал раскалываться на фрагменты, каждый фрагмент — на меньшие фрагменты, поле рассеяния фрагментов растянулось на 80 километров и достигало в ширину семи километров. Метеоритный град выпал на территории нескольких муниципальных районов Челябинской области. Он уточнил, что через двое-трое суток метеоритная пыль "уже опутала всю планету, и это открытие сделал Николай Горькавый (профессор кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета)". Что касается состава метеорита, то ученый пояснил, что это обычный хондрит, каменный метеорит, которых встречается в 99% процентах случаев. Также он добавил, что челябинский метеорит входит в десятку самых массивных из найденных метеоритов, а среди каменных он четвертый-пятый. Замоздра напомнил, что около пяти лет назад ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев в метеоритной пыли обнаружил кристалл нового типа. Выяснилось, что его ранее на Земле не находили. "Дело в том, что углерод имеет много фаз, модификаций. <...> Теоретически на компьютерах моделируют разные фазы углерода и, действительно, оказалось, что это еще одна из многочисленных фаз", — сказал он. Также он уточнил, что ранее человечество не оценивало угрозы таких тел, считая, что опасность представляют тела размером более 100 метров. "Здесь оказалось и 20-метровое тело, когда падает в какую-либо агломерацию, опасно: от ударной волны могут быть разрушения, пострадавшие, и это оказалось неожиданностью", — сказал ученый.

https://ria.ru/20230215/meteorit-1852057374.html

https://ria.ru/20230131/meteor-1848762754.html

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общество, челябинская область, чебаркуль