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Глава МИД Мексики назвал идею отправки вооружения Украине неразумной - РИА Новости, 15.02.2023
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Глава МИД Мексики назвал идею отправки вооружения Украине неразумной
Глава МИД Мексики назвал идею отправки вооружения Украине неразумной - РИА Новости, 15.02.2023
Глава МИД Мексики назвал идею отправки вооружения Украине неразумной
Латинская Америка не поддерживает и считает неразумной идею отправки вооружения на Украину для продления конфликта, выступает за поиск политического решения,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:59
2023-02-15T08:59
в мире
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украина
латинская америка
андрес мануэль лопес обрадор
альберто фернандес
густаво петро
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Латинская Америка не поддерживает и считает неразумной идею отправки вооружения на Украину для продления конфликта, выступает за поиск политического решения, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард. "Я не думаю, что отправка оружия для продления конфликта имеет поддержку в Латинской Америке ... Это также не кажется очень разумным, потому что цена будет очень высокой для Евросоюза, для России и в некоторой степени для всех остальных", - заявил Эбрард в интервью газете Financial Times. Он отметил, что склонность Латинской Америки, которую он видит, "заключается в том, чтобы попытаться найти или представить, как может быть достигнуто политическое решение этого конфликта". Как утверждает издание, многие страны Латинской Америки не согласны с Вашингтоном и Брюсселем в том, когда должен закончиться конфликт на Украине, заявляя, что акцент должен быть сделан на немедленном прекращении огня без предварительных условий, а не на поставках оружия. Ранее президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине. В январе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил решение Берлина направить танки Украине, заявив, что оно было принято вопреки желанию граждан и под давлением местных СМИ. А президент Бразилии Луис Инасиу да Силва заявил, что его страна не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, латинская америка, андрес мануэль лопес обрадор, альберто фернандес, густаво петро, нато, мексика
В мире, Россия, Украина, Латинская Америка, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Альберто Фернандес, Густаво Петро, НАТО, Мексика
08:59 15.02.2023
 
Глава МИД Мексики назвал идею отправки вооружения Украине неразумной

Глава МИД Мексики: Латинская Америка считает неразумной идею передачи вооружения Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Латинская Америка не поддерживает и считает неразумной идею отправки вооружения на Украину для продления конфликта, выступает за поиск политического решения, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
"Я не думаю, что отправка оружия для продления конфликта имеет поддержку в Латинской Америке ... Это также не кажется очень разумным, потому что цена будет очень высокой для Евросоюза, для России и в некоторой степени для всех остальных", - заявил Эбрард в интервью газете Financial Times.
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Он отметил, что склонность Латинской Америки, которую он видит, "заключается в том, чтобы попытаться найти или представить, как может быть достигнуто политическое решение этого конфликта".
Как утверждает издание, многие страны Латинской Америки не согласны с Вашингтоном и Брюсселем в том, когда должен закончиться конфликт на Украине, заявляя, что акцент должен быть сделан на немедленном прекращении огня без предварительных условий, а не на поставках оружия.
Ранее президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине. В январе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил решение Берлина направить танки Украине, заявив, что оно было принято вопреки желанию граждан и под давлением местных СМИ. А президент Бразилии Луис Инасиу да Силва заявил, что его страна не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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