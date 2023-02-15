https://ria.ru/20230215/medpomosch-1852226923.html
Путин заявил, что многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи
Путин заявил, что многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи - РИА Новости, 15.02.2023
Путин заявил, что многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи
Российским властям предстоит еще многое сделать для повышения качества медицинской помощи в регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:22
2023-02-15T17:22
2023-02-15T17:41
владимир путин
общество
россия
белгородская область
красноярский край
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российским властям предстоит еще многое сделать для повышения качества медицинской помощи в регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов."В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов", - сказал Путин.На мероприятии с участием Путина по видеосвязи планируется открыть новые объекты здравоохранения в Белгородской области, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии, Липецкой и Саратовской областях.
https://ria.ru/20230215/zdravookhranenie-1852227294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, белгородская область, красноярский край
Владимир Путин, Общество, Россия, Белгородская область, Красноярский край
17:22 15.02.2023 (обновлено: 17:41 15.02.2023)
Путин заявил, что многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи
Президент Путин: еще многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи в регионах