https://ria.ru/20230215/medpomosch-1852226923.html

Путин заявил, что многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи

Путин заявил, что многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи - РИА Новости, 15.02.2023

Путин заявил, что многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи

Российским властям предстоит еще многое сделать для повышения качества медицинской помощи в регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:22

2023-02-15T17:22

2023-02-15T17:41

владимир путин

общество

россия

белгородская область

красноярский край

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российским властям предстоит еще многое сделать для повышения качества медицинской помощи в регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов."В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов", - сказал Путин.На мероприятии с участием Путина по видеосвязи планируется открыть новые объекты здравоохранения в Белгородской области, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии, Липецкой и Саратовской областях.

https://ria.ru/20230215/zdravookhranenie-1852227294.html

россия

белгородская область

красноярский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, общество, россия, белгородская область, красноярский край