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МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/mchs-1852116545.html
МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ
МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ
Более 100 тысяч человек эвакуировали в прошлом году из районов, которые обстреливали украинские войска, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:44
2023-02-15T12:09
специальная военная операция на украине
россия
александр куренков (мчс)
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 100 тысяч человек эвакуировали в прошлом году из районов, которые обстреливали украинские войска, сообщил глава МЧС России Александр Куренков."В течение года из населенных пунктов, по которым наносились удары вооруженных формирований Украины, проведена эвакуация свыше 100 тысяч человек", - сказал Куренков в ходе заседания коллегии ведомства.По его словам, в новые регионы в прошлом году было доставлено более 110 тысяч тонн гуманитарных грузов.Куренков добавил, что российские спасатели за 2022 год ликвидировали последствия более 200 чрезвычайных ситуаций, в том числе двух федеральных.
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852109121.html
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россия, александр куренков (мчс), украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Куренков (МЧС), Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
11:44 15.02.2023 (обновлено: 12:09 15.02.2023)
 
МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ

Куренков: МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон украинских обстрелов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 100 тысяч человек эвакуировали в прошлом году из районов, которые обстреливали украинские войска, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"В течение года из населенных пунктов, по которым наносились удары вооруженных формирований Украины, проведена эвакуация свыше 100 тысяч человек", - сказал Куренков в ходе заседания коллегии ведомства.
По его словам, в новые регионы в прошлом году было доставлено более 110 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Куренков добавил, что российские спасатели за 2022 год ликвидировали последствия более 200 чрезвычайных ситуаций, в том числе двух федеральных.
Украинские военные заряжают британскую гаубицу L119 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
11:26Специальная военная операция на Украине
Украинский министр обороны отрицает критическую ситуацию с боеприпасами
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр Куренков (МЧС)УкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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