https://ria.ru/20230215/mchs-1852116545.html

МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ

МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023

МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ

Более 100 тысяч человек эвакуировали в прошлом году из районов, которые обстреливали украинские войска, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:44

2023-02-15T11:44

2023-02-15T12:09

специальная военная операция на украине

россия

александр куренков (мчс)

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 100 тысяч человек эвакуировали в прошлом году из районов, которые обстреливали украинские войска, сообщил глава МЧС России Александр Куренков."В течение года из населенных пунктов, по которым наносились удары вооруженных формирований Украины, проведена эвакуация свыше 100 тысяч человек", - сказал Куренков в ходе заседания коллегии ведомства.По его словам, в новые регионы в прошлом году было доставлено более 110 тысяч тонн гуманитарных грузов.Куренков добавил, что российские спасатели за 2022 год ликвидировали последствия более 200 чрезвычайных ситуаций, в том числе двух федеральных.

https://ria.ru/20230215/ukraina-1852109121.html

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россия, александр куренков (мчс), украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины