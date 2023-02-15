https://ria.ru/20230215/mchs-1852116545.html
МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ
МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ
Более 100 тысяч человек эвакуировали в прошлом году из районов, которые обстреливали украинские войска, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:44
2023-02-15T11:44
2023-02-15T12:09
специальная военная операция на украине
россия
александр куренков (мчс)
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 100 тысяч человек эвакуировали в прошлом году из районов, которые обстреливали украинские войска, сообщил глава МЧС России Александр Куренков."В течение года из населенных пунктов, по которым наносились удары вооруженных формирований Украины, проведена эвакуация свыше 100 тысяч человек", - сказал Куренков в ходе заседания коллегии ведомства.По его словам, в новые регионы в прошлом году было доставлено более 110 тысяч тонн гуманитарных грузов.Куренков добавил, что российские спасатели за 2022 год ликвидировали последствия более 200 чрезвычайных ситуаций, в том числе двух федеральных.
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852109121.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр куренков (мчс), украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Куренков (МЧС), Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
11:44 15.02.2023 (обновлено: 12:09 15.02.2023)
МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон обстрелов ВСУ
Куренков: МЧС эвакуировало в 2022 году свыше ста тысяч человек из зон украинских обстрелов