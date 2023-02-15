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Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу и ответственность - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу и ответственность
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу и ответственность - РИА Новости, 15.02.2023
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу и ответственность
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу и ответственность, отметив, что ведомство всегда было значимо для безопасности России. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:09
2023-02-15T11:37
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу и ответственность, отметив, что ведомство всегда было значимо для безопасности России."МЧС всегда было и остаётся значимой, неотъемлемой составляющей системы обеспечения безопасности нашей страны, и от вашей профессиональной, слаженной работы прямо зависит защита наших граждан и экономики от многих потенциальных угроз", - сказал Путин в своем видеоприветствии участникам коллегии МЧС. Он также выразил благодарность руководству и сотрудникам МЧС "за ответственный подход к решению поставленных задач, за профессионализм" и за то, что, невзирая на риск и опасность, они незамедлительно приходят на помощь попавшим в беду.Путин отметил, что в прошлом году сотрудники МЧС оперативно действовали при ликвидации последствий паводков и наводнений в Якутии и Крыму, Краснодарском крае и Кемеровской области. Многое было сделано и для нейтрализации природных и техногенных пожаров на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, добавил президент.Он подчеркнул, что с первых дней проведения специальной военной операции сотрудники МЧС доставляли жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продовольствие и медикаменты, проводили разминирование и восстанавливали социальные объекты, эвакуировали людей из зон обстрелов, оказывали помощь пострадавшим в пунктах временного размещения, действовали мужественно и решительно."Работу российских спасателей с благодарностью вспоминают и жители зарубежных стран. Так, в 2022 году было проведено 35 международных гуманитарных миссий. Буквально на прошлой неделе оперативные группы МЧС среди первых прибыли на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Наши спасатели, кинологи, врачи, психологи работали практически круглосуточно, были быстро развёрнуты мобильные госпитали, организованы поисковые и аварийно-спасательные работы, тем самым спасены жизни и здоровье многих людей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230214/spasateli-1851912589.html
https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, владимир путин
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Политика, Владимир Путин
11:09 15.02.2023 (обновлено: 11:37 15.02.2023)
 
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу и ответственность

Президент Путин заявил, что МЧС всегда оставалось значимой системой безопасности России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу и ответственность, отметив, что ведомство всегда было значимо для безопасности России.
"МЧС всегда было и остаётся значимой, неотъемлемой составляющей системы обеспечения безопасности нашей страны, и от вашей профессиональной, слаженной работы прямо зависит защита наших граждан и экономики от многих потенциальных угроз", - сказал Путин в своем видеоприветствии участникам коллегии МЧС. Он также выразил благодарность руководству и сотрудникам МЧС "за ответственный подход к решению поставленных задач, за профессионализм" и за то, что, невзирая на риск и опасность, они незамедлительно приходят на помощь попавшим в беду.
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Путин отметил, что в прошлом году сотрудники МЧС оперативно действовали при ликвидации последствий паводков и наводнений в Якутии и Крыму, Краснодарском крае и Кемеровской области. Многое было сделано и для нейтрализации природных и техногенных пожаров на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, добавил президент.
Он подчеркнул, что с первых дней проведения специальной военной операции сотрудники МЧС доставляли жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продовольствие и медикаменты, проводили разминирование и восстанавливали социальные объекты, эвакуировали людей из зон обстрелов, оказывали помощь пострадавшим в пунктах временного размещения, действовали мужественно и решительно.
"Работу российских спасателей с благодарностью вспоминают и жители зарубежных стран. Так, в 2022 году было проведено 35 международных гуманитарных миссий. Буквально на прошлой неделе оперативные группы МЧС среди первых прибыли на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Наши спасатели, кинологи, врачи, психологи работали практически круглосуточно, были быстро развёрнуты мобильные госпитали, организованы поисковые и аварийно-спасательные работы, тем самым спасены жизни и здоровье многих людей", - сказал Путин.
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