https://ria.ru/20230215/mask-1852064172.html

Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter

Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter - РИА Новости, 15.02.2023

Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter

Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск "назначил" нового гендиректора компании, проиллюстрировав это "назначение" фотографиями пса на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T06:54

2023-02-15T06:54

2023-02-15T07:49

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илон маск

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск "назначил" нового гендиректора компании, проиллюстрировав это "назначение" фотографиями пса на своей странице в соцсети. "Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!" — подписал Маск в Twitter фотографии с псом. На фото — собака породы сиба-ину, перед ней на столе — бумаги, на них — "печать" в виде следа от лап, а напротив "имени" указано Floki (Флоки). В сентябре 2021 Илон Маск завел щенка по кличке Флоки этой породы и тогда опубликовал его первую фотографию — тоже в Twitter. В конце декабря прошлого года Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Тогда телеканал CNBC сообщал, что Маск активно ищет нового главного исполнительного директора для Twitter. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в штате Калифорния.

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в мире, технологии, сан-франциско, калифорния, илон маск