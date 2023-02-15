https://ria.ru/20230215/mask-1852064172.html
Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter
Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter - РИА Новости, 15.02.2023
Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter
Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск "назначил" нового гендиректора компании, проиллюстрировав это "назначение" фотографиями пса на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:54
2023-02-15T06:54
2023-02-15T07:49
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск "назначил" нового гендиректора компании, проиллюстрировав это "назначение" фотографиями пса на своей странице в соцсети. "Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!" — подписал Маск в Twitter фотографии с псом. На фото — собака породы сиба-ину, перед ней на столе — бумаги, на них — "печать" в виде следа от лап, а напротив "имени" указано Floki (Флоки). В сентябре 2021 Илон Маск завел щенка по кличке Флоки этой породы и тогда опубликовал его первую фотографию — тоже в Twitter. В конце декабря прошлого года Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Тогда телеканал CNBC сообщал, что Маск активно ищет нового главного исполнительного директора для Twitter. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в штате Калифорния.
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в мире, технологии, сан-франциско, калифорния, илон маск
В мире, Технологии, Сан-Франциско, Калифорния, Илон Маск
06:54 15.02.2023 (обновлено: 07:49 15.02.2023)
Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter
Илон Маск заявил о назначении собаки новым генеральным директором Twitter
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск "назначил" нового гендиректора компании, проиллюстрировав это "назначение" фотографиями пса на своей странице в соцсети.
"Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!" — подписал Маск в Twitter фотографии с псом.
На фото — собака породы сиба-ину, перед ней на столе — бумаги, на них — "печать" в виде следа от лап, а напротив "имени" указано Floki (Флоки). В сентябре 2021 Илон Маск завел щенка по кличке Флоки этой породы и тогда опубликовал его первую фотографию — тоже в Twitter.
"Он идеально подходит для этой работы", — добавил Маск.
В конце декабря прошлого года Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Тогда телеканал CNBC сообщал, что Маск активно ищет нового главного исполнительного директора для Twitter.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско
в штате Калифорния
.