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В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар - РИА Новости, 15.02.2023
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В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар
В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар - РИА Новости, 15.02.2023
В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар
Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале рассказал о появлении на свет двух детенышей патагонских мар. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:57
2023-02-15T12:53
хорошие новости
россия
ленинградский зоопарк
санкт-петербург
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале рассказал о появлении на свет двух детенышей патагонских мар. Сотрудники зоопарка, которые ухаживают за этими животными, отмечают, что зверьки очень активные и дружные, но в то же время они пугливы и осторожны. "Пока их распорядок дня состоит из крепкого сна, общения друг с другом и еды. Помимо материнского молока малыши уже пробуют на вкус веточки, сено и морковку… Различить малышей между собой можно без особого труда — у одного крохи шерстка заметно темнее", — подчеркнули специалисты.Также стал известен пол детенышей — это мальчик и девочка, при этом мальчик имеет более светлую окраску.В природе эти зверьки обитают в Южной Америке, в пампасах Патагонии. Мары — четвертые по величине грызуны, во взрослом возрасте они могут весить до 16 килограммов. Мару называют также патагонским зайцем, так как ее задние лапы длиннее передних, передвигается она скачкообразно. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20221201/lenivets-1835588830.html
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россия, ленинградский зоопарк, санкт-петербург, общество, животные
Хорошие новости, Россия, Ленинградский зоопарк, Санкт-Петербург, Общество, Животные
11:57 15.02.2023 (обновлено: 12:53 15.02.2023)
 
В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар

В Ленинградском зоопарке 21 января родились двое детенышей патагонских мар

© Ленинградский зоопарк/ВКонтактеКадр из видео с детенышами патагонских мар, опубликованное Ленинградским зоопарком
Кадр из видео с детенышами патагонских мар, опубликованное Ленинградским зоопарком
© Ленинградский зоопарк/ВКонтакте
Кадр из видео с детенышами патагонских мар, опубликованное Ленинградским зоопарком
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале рассказал о появлении на свет двух детенышей патагонских мар.

"У патагонских мар пополнение! 21 января у Квебахо и Гуарани вновь появились детеныши!", — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка, которые ухаживают за этими животными, отмечают, что зверьки очень активные и дружные, но в то же время они пугливы и осторожны.
"Пока их распорядок дня состоит из крепкого сна, общения друг с другом и еды. Помимо материнского молока малыши уже пробуют на вкус веточки, сено и морковку… Различить малышей между собой можно без особого труда — у одного крохи шерстка заметно темнее", — подчеркнули специалисты.
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Также стал известен пол детенышей — это мальчик и девочка, при этом мальчик имеет более светлую окраску.
В природе эти зверьки обитают в Южной Америке, в пампасах Патагонии. Мары — четвертые по величине грызуны, во взрослом возрасте они могут весить до 16 килограммов. Мару называют также патагонским зайцем, так как ее задние лапы длиннее передних, передвигается она скачкообразно.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София.
Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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Хорошие новостиРоссияЛенинградский зоопаркСанкт-ПетербургОбществоЖивотные
 
 
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