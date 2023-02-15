https://ria.ru/20230215/mary-1852120107.html

В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар

В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар - РИА Новости, 15.02.2023

В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар

Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале рассказал о появлении на свет двух детенышей патагонских мар. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:57

2023-02-15T11:57

2023-02-15T12:53

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале рассказал о появлении на свет двух детенышей патагонских мар. Сотрудники зоопарка, которые ухаживают за этими животными, отмечают, что зверьки очень активные и дружные, но в то же время они пугливы и осторожны. "Пока их распорядок дня состоит из крепкого сна, общения друг с другом и еды. Помимо материнского молока малыши уже пробуют на вкус веточки, сено и морковку… Различить малышей между собой можно без особого труда — у одного крохи шерстка заметно темнее", — подчеркнули специалисты.Также стал известен пол детенышей — это мальчик и девочка, при этом мальчик имеет более светлую окраску.В природе эти зверьки обитают в Южной Америке, в пампасах Патагонии. Мары — четвертые по величине грызуны, во взрослом возрасте они могут весить до 16 килограммов. Мару называют также патагонским зайцем, так как ее задние лапы длиннее передних, передвигается она скачкообразно. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20221201/lenivets-1835588830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ленинградский зоопарк, санкт-петербург, общество, животные