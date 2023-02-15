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В Малайзии допросят экс-премьера Яссина по делу о крупной взятке - РИА Новости, 15.02.2023
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В Малайзии допросят экс-премьера Яссина по делу о крупной взятке
В Малайзии допросят экс-премьера Яссина по делу о крупной взятке - РИА Новости, 15.02.2023
В Малайзии допросят экс-премьера Яссина по делу о крупной взятке
Агентство по борьбе с коррупцией Малайзии вызовет бывшего премьер-министра страны Мухиддина Яссина по делу о взятке в 68 миллионах долларов, полученных его... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:28
2023-02-15T10:28
в мире
малайзия
мухиддин яссин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Агентство по борьбе с коррупцией Малайзии вызовет бывшего премьер-министра страны Мухиддина Яссина по делу о взятке в 68 миллионах долларов, полученных его партией от государственных подрядчиков, сообщает местная газета New Straits Times. "Яссина вызовут, чтобы записать его заявление о 300 миллионах ринггитов (68 миллионов долларов). Их, как утверждается, партия Яссина получила в качестве взятки от подрядчиков, которым были предоставлены государственные контракты", - пишет издание. По данным New Straits Times, ведомство выслушает Яссина "в ближайшем будущем". Главный комиссар Агентства по борьбе с коррупцией Малайзии Азам Баки ранее подтвердил, что ведомство заморозило несколько банковских счетов бывшей правящей партии Bersatu в рамках расследования. Яссин был премьер-министром Малайзии с марта 2020 года по август 2021 года.
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в мире, малайзия, мухиддин яссин
В мире, Малайзия, Мухиддин Яссин
10:28 15.02.2023
 
В Малайзии допросят экс-премьера Яссина по делу о крупной взятке

Агентство по борьбе с коррупцией Малайзии вызовет экс-премьера Яссина по делу о взятке

© AFP 2023 / Mohd RasfanМалазийский политик Мухиддин Яссин
Малазийский политик Мухиддин Яссин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / Mohd Rasfan
Малазийский политик Мухиддин Яссин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Агентство по борьбе с коррупцией Малайзии вызовет бывшего премьер-министра страны Мухиддина Яссина по делу о взятке в 68 миллионах долларов, полученных его партией от государственных подрядчиков, сообщает местная газета New Straits Times.
"Яссина вызовут, чтобы записать его заявление о 300 миллионах ринггитов (68 миллионов долларов). Их, как утверждается, партия Яссина получила в качестве взятки от подрядчиков, которым были предоставлены государственные контракты", - пишет издание.
По данным New Straits Times, ведомство выслушает Яссина "в ближайшем будущем".
Главный комиссар Агентства по борьбе с коррупцией Малайзии Азам Баки ранее подтвердил, что ведомство заморозило несколько банковских счетов бывшей правящей партии Bersatu в рамках расследования.
Яссин был премьер-министром Малайзии с марта 2020 года по август 2021 года.
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