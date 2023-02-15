https://ria.ru/20230215/malayziya-1852091183.html

В Малайзии допросят экс-премьера Яссина по делу о крупной взятке

В Малайзии допросят экс-премьера Яссина по делу о крупной взятке - РИА Новости, 15.02.2023

В Малайзии допросят экс-премьера Яссина по делу о крупной взятке

Агентство по борьбе с коррупцией Малайзии вызовет бывшего премьер-министра страны Мухиддина Яссина по делу о взятке в 68 миллионах долларов, полученных его... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:28

2023-02-15T10:28

2023-02-15T10:28

в мире

малайзия

мухиддин яссин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Агентство по борьбе с коррупцией Малайзии вызовет бывшего премьер-министра страны Мухиддина Яссина по делу о взятке в 68 миллионах долларов, полученных его партией от государственных подрядчиков, сообщает местная газета New Straits Times. "Яссина вызовут, чтобы записать его заявление о 300 миллионах ринггитов (68 миллионов долларов). Их, как утверждается, партия Яссина получила в качестве взятки от подрядчиков, которым были предоставлены государственные контракты", - пишет издание. По данным New Straits Times, ведомство выслушает Яссина "в ближайшем будущем". Главный комиссар Агентства по борьбе с коррупцией Малайзии Азам Баки ранее подтвердил, что ведомство заморозило несколько банковских счетов бывшей правящей партии Bersatu в рамках расследования. Яссин был премьер-министром Малайзии с марта 2020 года по август 2021 года.

https://ria.ru/20230112/maslo-1844423942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, малайзия, мухиддин яссин