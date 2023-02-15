https://ria.ru/20230215/makron-1852075383.html

СМИ узнали, на какую "жертву" пошел Макрон из-за встречи с Зеленским

СМИ узнали, на какую "жертву" пошел Макрон из-за встречи с Зеленским - РИА Новости, 15.02.2023

СМИ узнали, на какую "жертву" пошел Макрон из-за встречи с Зеленским

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона c украинским коллегой Владимиром Зеленским едва не сорвалась из-за планов французского лидера пойти с супругой в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T09:06

2023-02-15T09:06

2023-02-15T10:37

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эммануэль макрон

владимир зеленский

франция

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона c украинским коллегой Владимиром Зеленским едва не сорвалась из-за планов французского лидера пойти с супругой в театр, пишет Politico. "Когда Зеленский покинул Украину, чтобы навестить западных лидеров на прошлой неделе, Елисейский дворец не направил официального приглашения — и встреча с Макроном могла бы не состояться. Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре со своей женой", — говорится в публикации. В статье отмечается, что только когда помощники Макрона увидели видеозапись торжественной речи Зеленского в Вестминстерском зале в Лондоне, они поспешили выслать приглашение и договорились о визите поздно вечером в Париже. На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.В частности, выступая в британском парламенте, он лично попросил боевые самолеты. Затем он вылетел в Париж, где встретился с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. А затем вместе с французским президентом Зеленский направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850893728.html

https://ria.ru/20230209/makron-1850719164.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, париж