09:06 15.02.2023 (обновлено: 10:37 15.02.2023)
СМИ узнали, на какую "жертву" пошел Макрон из-за встречи с Зеленским
Politico: Макрон хотел пойти в театр с супругой вместо встречи с Зеленским в Париже
© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона c украинским коллегой Владимиром Зеленским едва не сорвалась из-за планов французского лидера пойти с супругой в театр, пишет Politico.
"Когда Зеленский покинул Украину, чтобы навестить западных лидеров на прошлой неделе, Елисейский дворец не направил официального приглашения — и встреча с Макроном могла бы не состояться. Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре со своей женой", — говорится в публикации.
"Когда Зеленский покинул Украину, чтобы навестить западных лидеров на прошлой неделе, Елисейский дворец не направил официального приглашения — и встреча с Макроном могла бы не состояться. Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре со своей женой", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что только когда помощники Макрона увидели видеозапись торжественной речи Зеленского в Вестминстерском зале в Лондоне, они поспешили выслать приглашение и договорились о визите поздно вечером в Париже.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
В частности, выступая в британском парламенте, он лично попросил боевые самолеты. Затем он вылетел в Париж, где встретился с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. А затем вместе с французским президентом Зеленский направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.
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