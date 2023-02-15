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СМИ узнали, на какую "жертву" пошел Макрон из-за встречи с Зеленским - РИА Новости, 15.02.2023
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СМИ узнали, на какую "жертву" пошел Макрон из-за встречи с Зеленским
СМИ узнали, на какую "жертву" пошел Макрон из-за встречи с Зеленским - РИА Новости, 15.02.2023
СМИ узнали, на какую "жертву" пошел Макрон из-за встречи с Зеленским
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона c украинским коллегой Владимиром Зеленским едва не сорвалась из-за планов французского лидера пойти с супругой в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:06
2023-02-15T10:37
в мире
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
париж
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона c украинским коллегой Владимиром Зеленским едва не сорвалась из-за планов французского лидера пойти с супругой в театр, пишет Politico. "Когда Зеленский покинул Украину, чтобы навестить западных лидеров на прошлой неделе, Елисейский дворец не направил официального приглашения — и встреча с Макроном могла бы не состояться. Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре со своей женой", — говорится в публикации. В статье отмечается, что только когда помощники Макрона увидели видеозапись торжественной речи Зеленского в Вестминстерском зале в Лондоне, они поспешили выслать приглашение и договорились о визите поздно вечером в Париже. На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.В частности, выступая в британском парламенте, он лично попросил боевые самолеты. Затем он вылетел в Париж, где встретился с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. А затем вместе с французским президентом Зеленский направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850893728.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, париж
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Париж
09:06 15.02.2023 (обновлено: 10:37 15.02.2023)
 
СМИ узнали, на какую "жертву" пошел Макрон из-за встречи с Зеленским

Politico: Макрон хотел пойти в театр с супругой вместо встречи с Зеленским в Париже

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона c украинским коллегой Владимиром Зеленским едва не сорвалась из-за планов французского лидера пойти с супругой в театр, пишет Politico.

"Когда Зеленский покинул Украину, чтобы навестить западных лидеров на прошлой неделе, Елисейский дворец не направил официального приглашения — и встреча с Макроном могла бы не состояться. Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре со своей женой", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что только когда помощники Макрона увидели видеозапись торжественной речи Зеленского в Вестминстерском зале в Лондоне, они поспешили выслать приглашение и договорились о визите поздно вечером в Париже.

На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
В частности, выступая в британском парламенте, он лично попросил боевые самолеты. Затем он вылетел в Париж, где встретился с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. А затем вместе с французским президентом Зеленский направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.
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