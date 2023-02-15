https://ria.ru/20230215/makeevka-1852075066.html

Украинские войска обстреляли Макеевку американской ракетой HARM

Украинские войска обстреляли Макеевку американской ракетой HARM - РИА Новости, 15.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку американской ракетой HARM

Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T09:04

2023-02-15T09:04

2023-02-15T13:55

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.25 - н.п. Красноармейск – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущена 1 ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

макеевка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

макеевка, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины