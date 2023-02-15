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Хакеры назвали сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
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Хакеры назвали сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ
Хакеры назвали сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
Хакеры назвали сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ
Лидер объединения Killnet сообщил "Газете.Ru" о причастности российских хакеров к нарушениям в работе информационной системы немецкой авиакомпании Lufthansa. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T20:30
2023-02-15T23:10
в мире
технологии
украина
германия
олаф шольц
lufthansa
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидер объединения Killnet сообщил "Газете.Ru" о причастности российских хакеров к нарушениям в работе информационной системы немецкой авиакомпании Lufthansa.Хакер назвал атаку ответом на решение канцлера Германии Олафа Шольца поставить Киеву танки Leopard 2."Кто еще хочет поставить оружие Украине?" — поинтересовался он.Группировка Killnet разместила в своем Telegram-канале сообщения СМИ о проблемах авиакомпании, сопроводив их радостными эмодзи.В среду в компьютерной системе Lufthansa, отвечающей за регистрацию, начались сбои, из-за чего задержались рейсы по всему миру. Компания назвала причиной инцидента повреждение кабеля.В начале недели хакеры из группировки Killnet сообщили, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. На ней проводятся встречи контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины. В честь военного объекта также неофициально называют сам формат помощи Киеву со стороны его западных партнеров.
https://ria.ru/20230215/tanki-1852206524.html
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в мире, технологии, украина, германия, олаф шольц, lufthansa
В мире, Технологии, Украина, Германия, Олаф Шольц, Lufthansa
20:30 15.02.2023 (обновлено: 23:10 15.02.2023)
 
Хакеры назвали сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ

Лидер группировки Killnet назвал сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ

© AP Photo / Martin MeissnerПассажиры в аэропорту Франкфурта
Пассажиры в аэропорту Франкфурта - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Пассажиры в аэропорту Франкфурта. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидер объединения Killnet сообщил "Газете.Ru" о причастности российских хакеров к нарушениям в работе информационной системы немецкой авиакомпании Lufthansa.

"Мы убили корпоративную сеть сотрудников Lufthansa с помощью трех миллионов запросов жирненьких пакетов данных в секунду. Это был опыт над крысами, который прошел успешно. Теперь мы знаем, как остановить работу любого аэропорта мира", — заявил собеседник издания.

Хакер назвал атаку ответом на решение канцлера Германии Олафа Шольца поставить Киеву танки Leopard 2.
"Кто еще хочет поставить оружие Украине?" — поинтересовался он.
Немецкие танки Leopard 2, предназначенные для передачи Украине - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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В ФРГ заявили, что Киеву сначала поставят лишь половину батальона Leopard 2
Группировка Killnet разместила в своем Telegram-канале сообщения СМИ о проблемах авиакомпании, сопроводив их радостными эмодзи.
В среду в компьютерной системе Lufthansa, отвечающей за регистрацию, начались сбои, из-за чего задержались рейсы по всему миру. Компания назвала причиной инцидента повреждение кабеля.
В начале недели хакеры из группировки Killnet сообщили, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. На ней проводятся встречи контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины. В честь военного объекта также неофициально называют сам формат помощи Киеву со стороны его западных партнеров.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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В миреТехнологииУкраинаГерманияОлаф ШольцLufthansa
 
 
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