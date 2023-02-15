20:30 15.02.2023 (обновлено: 23:10 15.02.2023)
Хакеры назвали сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ
Лидер группировки Killnet назвал сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ
© AP Photo / Martin MeissnerПассажиры в аэропорту Франкфурта
© AP Photo / Martin Meissner
Пассажиры в аэропорту Франкфурта. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидер объединения Killnet сообщил "Газете.Ru" о причастности российских хакеров к нарушениям в работе информационной системы немецкой авиакомпании Lufthansa.
"Мы убили корпоративную сеть сотрудников Lufthansa с помощью трех миллионов запросов жирненьких пакетов данных в секунду. Это был опыт над крысами, который прошел успешно. Теперь мы знаем, как остановить работу любого аэропорта мира", — заявил собеседник издания.
Хакер назвал атаку ответом на решение канцлера Германии Олафа Шольца поставить Киеву танки Leopard 2.
"Кто еще хочет поставить оружие Украине?" — поинтересовался он.
Группировка Killnet разместила в своем Telegram-канале сообщения СМИ о проблемах авиакомпании, сопроводив их радостными эмодзи.
В среду в компьютерной системе Lufthansa, отвечающей за регистрацию, начались сбои, из-за чего задержались рейсы по всему миру. Компания назвала причиной инцидента повреждение кабеля.
В начале недели хакеры из группировки Killnet сообщили, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. На ней проводятся встречи контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины. В честь военного объекта также неофициально называют сам формат помощи Киеву со стороны его западных партнеров.
16 декабря 2022, 01:25Хакеры Killnet взломали сайт ФБР США