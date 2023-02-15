https://ria.ru/20230215/lufthansa-1852273528.html

Хакеры назвали сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ

Хакеры назвали сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023

Хакеры назвали сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ

Лидер объединения Killnet сообщил "Газете.Ru" о причастности российских хакеров к нарушениям в работе информационной системы немецкой авиакомпании Lufthansa. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T20:30

2023-02-15T20:30

2023-02-15T23:10

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олаф шольц

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидер объединения Killnet сообщил "Газете.Ru" о причастности российских хакеров к нарушениям в работе информационной системы немецкой авиакомпании Lufthansa.Хакер назвал атаку ответом на решение канцлера Германии Олафа Шольца поставить Киеву танки Leopard 2."Кто еще хочет поставить оружие Украине?" — поинтересовался он.Группировка Killnet разместила в своем Telegram-канале сообщения СМИ о проблемах авиакомпании, сопроводив их радостными эмодзи.В среду в компьютерной системе Lufthansa, отвечающей за регистрацию, начались сбои, из-за чего задержались рейсы по всему миру. Компания назвала причиной инцидента повреждение кабеля.В начале недели хакеры из группировки Killnet сообщили, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. На ней проводятся встречи контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины. В честь военного объекта также неофициально называют сам формат помощи Киеву со стороны его западных партнеров.

https://ria.ru/20230215/tanki-1852206524.html

https://ria.ru/20221216/killnet-1839035671.html

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в мире, технологии, украина, германия, олаф шольц, lufthansa