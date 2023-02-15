https://ria.ru/20230215/lufthansa-1852168010.html

Lufthansa назвала причину задержек своих рейсов по всему миру

Lufthansa назвала причину задержек своих рейсов по всему миру - РИА Новости, 15.02.2023

Lufthansa назвала причину задержек своих рейсов по всему миру

Причиной нарушений в системе регистрации и посадки авиакомпании Lufthansa, которые привели к массовой отмене рейсов по всей Германии, является повреждение... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:23

2023-02-15T14:23

2023-02-15T14:59

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технологии

германия

мюнхен

lufthansa

deutsche telekom

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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Причиной нарушений в системе регистрации и посадки авиакомпании Lufthansa, которые привели к массовой отмене рейсов по всей Германии, является повреждение кабеля при работах провайдером Deutsche Telekom, сообщил представитель перевозчика. Ранее сообщалось, что в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдаются сбои, из-за чего рейсы по всему миру задерживаются. "По словам представителя Lufthansa, причиной сбоев является Deutsche Telekom. Они проводили строительные работы на своей сети во Франкфурте и при этом повредили важный кабель", - пишет издание Handelsblatt, приводя ответ на свой запрос. Франкфуртский аэропорт является главным узловым хабом авиакомпании. Последствия повреждения затронули, помимо Франкфурта, систему в Мюнхене, а также нарушили движение рейсов по всему миру, сообщили в авиакомпании. Помимо Lufthansa, с невозможностью сканировать коды на чемоданах, регистрировать на рейсы и посадку столкнулись и дочерние компании Eurowings, Austrian, Brussels и Swiss.

https://ria.ru/20230214/samolety-1852046781.html

https://ria.ru/20230214/samolety-1851891395.html

германия

мюнхен

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в мире, технологии, германия, мюнхен, lufthansa , deutsche telekom