https://ria.ru/20230215/lufthansa-1852168010.html
Lufthansa назвала причину задержек своих рейсов по всему миру
Lufthansa назвала причину задержек своих рейсов по всему миру - РИА Новости, 15.02.2023
Lufthansa назвала причину задержек своих рейсов по всему миру
Причиной нарушений в системе регистрации и посадки авиакомпании Lufthansa, которые привели к массовой отмене рейсов по всей Германии, является повреждение... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:23
2023-02-15T14:23
2023-02-15T14:59
в мире
технологии
германия
мюнхен
lufthansa
deutsche telekom
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Причиной нарушений в системе регистрации и посадки авиакомпании Lufthansa, которые привели к массовой отмене рейсов по всей Германии, является повреждение кабеля при работах провайдером Deutsche Telekom, сообщил представитель перевозчика. Ранее сообщалось, что в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдаются сбои, из-за чего рейсы по всему миру задерживаются. "По словам представителя Lufthansa, причиной сбоев является Deutsche Telekom. Они проводили строительные работы на своей сети во Франкфурте и при этом повредили важный кабель", - пишет издание Handelsblatt, приводя ответ на свой запрос. Франкфуртский аэропорт является главным узловым хабом авиакомпании. Последствия повреждения затронули, помимо Франкфурта, систему в Мюнхене, а также нарушили движение рейсов по всему миру, сообщили в авиакомпании. Помимо Lufthansa, с невозможностью сканировать коды на чемоданах, регистрировать на рейсы и посадку столкнулись и дочерние компании Eurowings, Austrian, Brussels и Swiss.
https://ria.ru/20230214/samolety-1852046781.html
https://ria.ru/20230214/samolety-1851891395.html
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в мире, технологии, германия, мюнхен, lufthansa , deutsche telekom
В мире, Технологии, Германия, Мюнхен, Lufthansa , Deutsche Telekom
14:23 15.02.2023 (обновлено: 14:59 15.02.2023)
Lufthansa назвала причину задержек своих рейсов по всему миру
Причиной задержек авиарейсов Lufthansa стало повреждение кабеля Deutsche Telekom