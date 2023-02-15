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ВС России прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/lnr-1852061211.html
ВС России прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР
ВС России прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 15.02.2023
ВС России прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР
Россия пробила эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР, говорится в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T05:32
2023-02-15T11:19
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
центральный военный округ
безопасность
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия пробила эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР, говорится в Telegram-канале Минобороны."Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей", — сообщили в ведомстве.Кроме того, вторая линия обороны противника пала, несмотря на более значительные укрепления, чем на первой.По информации министерства, при отступлении украинские войска не успели забрать военное имущество и тела своих убитых.Также сообщается, что для прикрытия отхода ВСУ дистанционно заминировали брошенные позиции противопехотными минами образца НАТО, но российские мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступление.
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россия, луганская народная республика, центральный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Центральный военный округ, Безопасность
05:32 15.02.2023 (обновлено: 11:19 15.02.2023)
 
ВС России прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР

Минобороны: ВС России прорвали эшелонированную оборону украинских войск на территории ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского взвода в ЛНР
Работа артиллерийского взвода в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа артиллерийского взвода в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия пробила эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.
"Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, вторая линия обороны противника пала, несмотря на более значительные укрепления, чем на первой.
По информации министерства, при отступлении украинские войска не успели забрать военное имущество и тела своих убитых.
Также сообщается, что для прикрытия отхода ВСУ дистанционно заминировали брошенные позиции противопехотными минами образца НАТО, но российские мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступление.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
03:20
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЦентральный военный округБезопасность
 
 
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