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ВС России прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР

ВС России прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 15.02.2023

ВС России прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР

Россия пробила эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР, говорится в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T05:32

2023-02-15T05:32

2023-02-15T11:19

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

центральный военный округ

безопасность

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия пробила эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР, говорится в Telegram-канале Минобороны."Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей", — сообщили в ведомстве.Кроме того, вторая линия обороны противника пала, несмотря на более значительные укрепления, чем на первой.По информации министерства, при отступлении украинские войска не успели забрать военное имущество и тела своих убитых.Также сообщается, что для прикрытия отхода ВСУ дистанционно заминировали брошенные позиции противопехотными минами образца НАТО, но российские мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступление.

https://ria.ru/20230215/moment-1852057542.html

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россия, луганская народная республика, центральный военный округ, безопасность