https://ria.ru/20230215/lenoblast-1852169843.html
Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов
Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов - РИА Новости, 15.02.2023
Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов
Застройщики Ленинградской области с весны 2023 года начнут согласовывать архитектурный облик жилищных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:28
2023-02-15T14:28
2023-02-15T14:28
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Застройщики Ленинградской области с весны 2023 года начнут согласовывать архитектурный облик жилищных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, о нововведении было объявлено на XIV съезде строителей Ленобласти, в котором принимал участие губернатор региона Александр Дрозденко. При поддержке Союза архитекторов России правительство области добилось утверждения федерального закона, наделяющего субъекты полномочиями по созданию на территории муниципальных образований специальных зон, в границах которых согласование архитектурного облика станет обязательным."Гармонизировать архитектуру новой застройки поможет совет по согласованию архитектурного облика, учрежденный в области в 2021 году по поручению губернатора. До сих пор Совет в обязательном порядке рассматривал только проекты социальных объектов", - сообщил собеседник агентства уточнив, что нововведение для жилой застройки вступит в силу в марте 2023 года.На мероприятии также обсуждали поэтапный ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов и сокращение административной нагрузки, уточнили в обладминистрации. В числе приоритетных задач стройкомплекса — синхронизация строительства социальной инфраструктуры и жилья. Для этого регион продолжит задействовать бюджет Ленинградской области и федеральные программы, включая облигации от Дом.РФ и инфраструктурные кредиты."Новое развитие получит региональная программа "Соцобъекты в обмен на налоги", благодаря которой за последние четыре года застройщиками введено в эксплуатацию 74 детсада и 17 школ. Губернатор Ленобласти отметил, что с января 2024 года область начнет выкупать сады и школы у застройщиков по реальным ценам за 33-49% от стоимости строительства", - пояснили в пресс-службе добавив, что механизм оценки стоимости возведенного объекта находится в разработке.
https://ria.ru/20230213/dizayn-kody-1851666431.html
https://ria.ru/20230210/lenoblast-1851216853.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, жилье, строительство
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Жилье, Строительство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Застройщики Ленинградской области с весны 2023 года начнут согласовывать архитектурный облик жилищных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, о нововведении было объявлено на XIV съезде строителей Ленобласти, в котором принимал участие губернатор региона Александр Дрозденко
. При поддержке Союза архитекторов России
правительство области добилось утверждения федерального закона, наделяющего субъекты полномочиями по созданию на территории муниципальных образований специальных зон, в границах которых согласование архитектурного облика станет обязательным.
"Гармонизировать архитектуру новой застройки поможет совет по согласованию архитектурного облика, учрежденный в области в 2021 году по поручению губернатора. До сих пор Совет в обязательном порядке рассматривал только проекты социальных объектов", - сообщил собеседник агентства уточнив, что нововведение для жилой застройки вступит в силу в марте 2023 года.
На мероприятии также обсуждали поэтапный ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов и сокращение административной нагрузки, уточнили в обладминистрации. В числе приоритетных задач стройкомплекса — синхронизация строительства социальной инфраструктуры и жилья. Для этого регион продолжит задействовать бюджет Ленинградской области и федеральные программы, включая облигации от Дом.РФ и инфраструктурные кредиты.
"Новое развитие получит региональная программа "Соцобъекты в обмен на налоги", благодаря которой за последние четыре года застройщиками введено в эксплуатацию 74 детсада и 17 школ. Губернатор Ленобласти отметил, что с января 2024 года область начнет выкупать сады и школы у застройщиков по реальным ценам за 33-49% от стоимости строительства", - пояснили в пресс-службе добавив, что механизм оценки стоимости возведенного объекта находится в разработке.
"Сегодня стройкомплекс Ленинградской области поставлен на рельсы стратегии развития строительной отрасли, утвержденной президентом России Владимиром Путиным в прошлом году. Несмотря на крайне сложный 2022 год, Ленинградская область двукратно перевыполнила показатели национального проекта "Жилье и городская среда": введено два метра площади на одного жителя (президент России ставил задачу ежегодно вводить один метр на человека), построено 26 социальных объектов, десять домов по программе расселения аварийного жилья", — процитировали в пресс-службе губернатора Ленобласти.