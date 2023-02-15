https://ria.ru/20230215/lenoblast-1852169843.html

Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов

Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов - РИА Новости, 15.02.2023

Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов

Застройщики Ленинградской области с весны 2023 года начнут согласовывать архитектурный облик жилищных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:28

2023-02-15T14:28

2023-02-15T14:28

ленинградская область

александр дрозденко

жилье

строительство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Застройщики Ленинградской области с весны 2023 года начнут согласовывать архитектурный облик жилищных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, о нововведении было объявлено на XIV съезде строителей Ленобласти, в котором принимал участие губернатор региона Александр Дрозденко. При поддержке Союза архитекторов России правительство области добилось утверждения федерального закона, наделяющего субъекты полномочиями по созданию на территории муниципальных образований специальных зон, в границах которых согласование архитектурного облика станет обязательным."Гармонизировать архитектуру новой застройки поможет совет по согласованию архитектурного облика, учрежденный в области в 2021 году по поручению губернатора. До сих пор Совет в обязательном порядке рассматривал только проекты социальных объектов", - сообщил собеседник агентства уточнив, что нововведение для жилой застройки вступит в силу в марте 2023 года.На мероприятии также обсуждали поэтапный ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов и сокращение административной нагрузки, уточнили в обладминистрации. В числе приоритетных задач стройкомплекса — синхронизация строительства социальной инфраструктуры и жилья. Для этого регион продолжит задействовать бюджет Ленинградской области и федеральные программы, включая облигации от Дом.РФ и инфраструктурные кредиты."Новое развитие получит региональная программа "Соцобъекты в обмен на налоги", благодаря которой за последние четыре года застройщиками введено в эксплуатацию 74 детсада и 17 школ. Губернатор Ленобласти отметил, что с января 2024 года область начнет выкупать сады и школы у застройщиков по реальным ценам за 33-49% от стоимости строительства", - пояснили в пресс-службе добавив, что механизм оценки стоимости возведенного объекта находится в разработке.

https://ria.ru/20230213/dizayn-kody-1851666431.html

https://ria.ru/20230210/lenoblast-1851216853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, жилье, строительство