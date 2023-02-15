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Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов - РИА Новости, 15.02.2023
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Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов
Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов - РИА Новости, 15.02.2023
Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов
Застройщики Ленинградской области с весны 2023 года начнут согласовывать архитектурный облик жилищных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:28
2023-02-15T14:28
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
строительство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Застройщики Ленинградской области с весны 2023 года начнут согласовывать архитектурный облик жилищных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, о нововведении было объявлено на XIV съезде строителей Ленобласти, в котором принимал участие губернатор региона Александр Дрозденко. При поддержке Союза архитекторов России правительство области добилось утверждения федерального закона, наделяющего субъекты полномочиями по созданию на территории муниципальных образований специальных зон, в границах которых согласование архитектурного облика станет обязательным."Гармонизировать архитектуру новой застройки поможет совет по согласованию архитектурного облика, учрежденный в области в 2021 году по поручению губернатора. До сих пор Совет в обязательном порядке рассматривал только проекты социальных объектов", - сообщил собеседник агентства уточнив, что нововведение для жилой застройки вступит в силу в марте 2023 года.На мероприятии также обсуждали поэтапный ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов и сокращение административной нагрузки, уточнили в обладминистрации. В числе приоритетных задач стройкомплекса — синхронизация строительства социальной инфраструктуры и жилья. Для этого регион продолжит задействовать бюджет Ленинградской области и федеральные программы, включая облигации от Дом.РФ и инфраструктурные кредиты."Новое развитие получит региональная программа "Соцобъекты в обмен на налоги", благодаря которой за последние четыре года застройщиками введено в эксплуатацию 74 детсада и 17 школ. Губернатор Ленобласти отметил, что с января 2024 года область начнет выкупать сады и школы у застройщиков по реальным ценам за 33-49% от стоимости строительства", - пояснили в пресс-службе добавив, что механизм оценки стоимости возведенного объекта находится в разработке.
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александр дрозденко, жилье, строительство
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Жилье, Строительство
14:28 15.02.2023
 

Застройщики Ленобласти с марта должны будут согласовывать облик жилпроектов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Застройщики Ленинградской области с весны 2023 года начнут согласовывать архитектурный облик жилищных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, о нововведении было объявлено на XIV съезде строителей Ленобласти, в котором принимал участие губернатор региона Александр Дрозденко. При поддержке Союза архитекторов России правительство области добилось утверждения федерального закона, наделяющего субъекты полномочиями по созданию на территории муниципальных образований специальных зон, в границах которых согласование архитектурного облика станет обязательным.
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"Гармонизировать архитектуру новой застройки поможет совет по согласованию архитектурного облика, учрежденный в области в 2021 году по поручению губернатора. До сих пор Совет в обязательном порядке рассматривал только проекты социальных объектов", - сообщил собеседник агентства уточнив, что нововведение для жилой застройки вступит в силу в марте 2023 года.
На мероприятии также обсуждали поэтапный ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов и сокращение административной нагрузки, уточнили в обладминистрации. В числе приоритетных задач стройкомплекса — синхронизация строительства социальной инфраструктуры и жилья. Для этого регион продолжит задействовать бюджет Ленинградской области и федеральные программы, включая облигации от Дом.РФ и инфраструктурные кредиты.
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"Новое развитие получит региональная программа "Соцобъекты в обмен на налоги", благодаря которой за последние четыре года застройщиками введено в эксплуатацию 74 детсада и 17 школ. Губернатор Ленобласти отметил, что с января 2024 года область начнет выкупать сады и школы у застройщиков по реальным ценам за 33-49% от стоимости строительства", - пояснили в пресс-службе добавив, что механизм оценки стоимости возведенного объекта находится в разработке.
"Сегодня стройкомплекс Ленинградской области поставлен на рельсы стратегии развития строительной отрасли, утвержденной президентом России Владимиром Путиным в прошлом году. Несмотря на крайне сложный 2022 год, Ленинградская область двукратно перевыполнила показатели национального проекта "Жилье и городская среда": введено два метра площади на одного жителя (президент России ставил задачу ежегодно вводить один метр на человека), построено 26 социальных объектов, десять домов по программе расселения аварийного жилья", — процитировали в пресс-службе губернатора Ленобласти.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЖильеСтроительство
 
 
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