06:34 15.02.2023 (обновлено: 08:12 15.02.2023)
Власть, которой мешает вера, готова к жестокости, заявил Легойда
Легойда: власть, которой мешает вера, готова к жестокости в отношении своего народа
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Власть, которой "мешает" вера, готова "к самым жестоким действиям" по отношению к своему народу, рассказал в интервью РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя действия украинских властей по отношению к УПЦ.
"Киев рассматривает Украинскую православную церковь как препятствие на пути некоего "светлого европейского будущего". То же делали и большевики, считая, что православие мешает построению "коммунистического рая" не Земле. Любая власть, которой "мешает" вера, как показывает история, готова к самым жестоким действиям по отношению к своему собственному народу", - сказал Легойда.
Он отметил, что в Русской церкви молятся за украинских верующих, которые подвергаются преследованиям. По его словам, эти преследования "абсолютно ничем не спровоцированы", "ведь никогда Украинская православная церковь не отказывала властям в разумной лояльности".
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской Лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ.