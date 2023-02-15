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Власть, которой мешает вера, готова к жестокости, заявил Легойда - РИА Новости, 15.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230215/legoyda-1852063466.html
Власть, которой мешает вера, готова к жестокости, заявил Легойда
Власть, которой мешает вера, готова к жестокости, заявил Легойда - РИА Новости, 15.02.2023
Власть, которой мешает вера, готова к жестокости, заявил Легойда
Власть, которой "мешает" вера, готова "к самым жестоким действиям" по отношению к своему народу, рассказал в интервью РИА Новости председатель синодального... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:34
2023-02-15T08:12
религия
украина
россия
владимир легойда
украинская православная церковь
московский патриархат
православная церковь украины (пцу)
общество
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Власть, которой "мешает" вера, готова "к самым жестоким действиям" по отношению к своему народу, рассказал в интервью РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя действия украинских властей по отношению к УПЦ. "Киев рассматривает Украинскую православную церковь как препятствие на пути некоего "светлого европейского будущего". То же делали и большевики, считая, что православие мешает построению "коммунистического рая" не Земле. Любая власть, которой "мешает" вера, как показывает история, готова к самым жестоким действиям по отношению к своему собственному народу", - сказал Легойда. Он отметил, что в Русской церкви молятся за украинских верующих, которые подвергаются преследованиям. По его словам, эти преследования "абсолютно ничем не спровоцированы", "ведь никогда Украинская православная церковь не отказывала властям в разумной лояльности". Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской Лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды &gt;&gt;
https://ria.ru/20230215/rpts-1852062097.html
https://ria.ru/20230210/kalendar-1851270566.html
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украина, россия, владимир легойда, украинская православная церковь, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), общество
Религия, Украина, Россия, Владимир Легойда, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Общество
06:34 15.02.2023 (обновлено: 08:12 15.02.2023)
 
Власть, которой мешает вера, готова к жестокости, заявил Легойда

Легойда: власть, которой мешает вера, готова к жестокости в отношении своего народа

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Власть, которой "мешает" вера, готова "к самым жестоким действиям" по отношению к своему народу, рассказал в интервью РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя действия украинских властей по отношению к УПЦ.
"Киев рассматривает Украинскую православную церковь как препятствие на пути некоего "светлого европейского будущего". То же делали и большевики, считая, что православие мешает построению "коммунистического рая" не Земле. Любая власть, которой "мешает" вера, как показывает история, готова к самым жестоким действиям по отношению к своему собственному народу", - сказал Легойда.
Священнослужитель в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Он отметил, что в Русской церкви молятся за украинских верующих, которые подвергаются преследованиям. По его словам, эти преследования "абсолютно ничем не спровоцированы", "ведь никогда Украинская православная церковь не отказывала властям в разумной лояльности".
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской Лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ.
Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
Протоиерей Балашов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 18:29Религия
В РПЦ высказались о переходе церквей на Украине на новый календарь
 
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