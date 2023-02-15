https://ria.ru/20230215/lavrov-1852224595.html
Лавров прокомментировал умалчивание Западом расследований Херша
Лавров прокомментировал умалчивание Западом расследований Херша - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров прокомментировал умалчивание Западом расследований Херша
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя расследования американского журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к подрыву российских газопроводов... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:16
2023-02-15T17:16
2023-02-15T17:25
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дмитрий песков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя расследования американского журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сказал, что правительства западных стран стремятся замолчать тему и "держат в узде" СМИ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил удивление, что расследование Херша не получило широкого распространения в западных СМИ. По его словам, это, возможно, в чем-то спорная, но очень серьезная и важная публикация, которая должна провоцировать ускорение международного расследования. Сам американский журналист Сеймур Херш намекнул, что его расследование причастности США к подрыву российской газотранспортной системы "Северный поток" может получить продолжение."Сейчас мы наблюдаем тенденцию, точно по Джорджу Оруэллу, в работе западных правительств в их стремлении держать в узде СМИ. Один пример - посмотрите на реакцию, которая на Западе наблюдается в ответ на очень конкретное, основанное на многих фактах, разоблачение Херша в связи со взрывами Северного потока 1 и Северного потока 2", - сказал Лавров, выступая на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.Министр отметил, что, если бы нечто подобное приписывалось России в отношении, к примеру, нефтепровода Канада-США, у журналистов "не было бы другой работы", и их заставляли бы писать только об этом. "А здесь - сенсация, основанная только на фактах. Мы давно предполагали об их существовании, но тем не менее, это серьезнейший журналист, который не отказывается от своих слов, от своих расследований. Наоборот - он ежедневно их подтверждает и как бы вызывает на разговор тех, кто упомянут в его расследовании. И какая реакция? Да никакой", - добавил дипломат.Расследование Херша о причастности властей США к теракту на "Северных потоках" не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Британии предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230215/bayden-1852056454.html
https://ria.ru/20230210/rassledovanie-1851048397.html
https://ria.ru/20230212/khersh-1851466219.html
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в мире, россия, сша, европа, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, США, Европа, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
17:16 15.02.2023 (обновлено: 17:25 15.02.2023)
Лавров прокомментировал умалчивание Западом расследований Херша
Лавров назвал умалчивание расследований Херша стремлением США контролировать СМИ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя расследования американского журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сказал, что правительства западных стран стремятся замолчать тему и "держат в узде" СМИ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил удивление, что расследование Херша не получило широкого распространения в западных СМИ. По его словам, это, возможно, в чем-то спорная, но очень серьезная и важная публикация, которая должна провоцировать ускорение международного расследования. Сам американский журналист Сеймур Херш намекнул, что его расследование причастности США к подрыву российской газотранспортной системы "Северный поток" может получить продолжение.
"Сейчас мы наблюдаем тенденцию, точно по Джорджу Оруэллу, в работе западных правительств в их стремлении держать в узде СМИ. Один пример - посмотрите на реакцию, которая на Западе наблюдается в ответ на очень конкретное, основанное на многих фактах, разоблачение Херша в связи со взрывами Северного потока 1 и Северного потока 2", - сказал Лавров, выступая на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.
Министр отметил, что, если бы нечто подобное приписывалось России в отношении, к примеру, нефтепровода Канада-США, у журналистов "не было бы другой работы", и их заставляли бы писать только об этом. "А здесь - сенсация, основанная только на фактах. Мы давно предполагали об их существовании, но тем не менее, это серьезнейший журналист, который не отказывается от своих слов, от своих расследований. Наоборот - он ежедневно их подтверждает и как бы вызывает на разговор тех, кто упомянут в его расследовании. И какая реакция? Да никакой", - добавил дипломат.
Расследование Херша о причастности властей США к теракту на "Северных потоках" не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Британии предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.