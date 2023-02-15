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Курс доллара впервые с 25 апреля 2022 года поднялся выше 74 рублей
Курс доллара впервые с 25 апреля 2022 года поднялся выше 74 рублей - РИА Новости, 15.02.2023
Курс доллара впервые с 25 апреля 2022 года поднялся выше 74 рублей
Доллар на Московской бирже поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Евро слабо растет и торгуется по 79,28... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T07:50
2023-02-15T07:50
2023-02-15T07:50
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Доллар на Московской бирже поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Евро слабо растет и торгуется по 79,28 рубля, юань незначительно снижается - до 10,8 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.42 мск поднимается на 21 копейку - до 74,01 рубля, евро - на 3 копейки, до 79,28 рубля, юань незначительно снижается - до 10,8 рубля.
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экономика, московская биржа, москва, россия
Экономика, Московская биржа, Москва, Россия
Курс доллара впервые с 25 апреля 2022 года поднялся выше 74 рублей
Доллар на Московской бирже поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля 2022 года
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Доллар на Московской бирже поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Евро слабо растет и торгуется по 79,28 рубля, юань незначительно снижается - до 10,8 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.42 мск поднимается на 21 копейку - до 74,01 рубля, евро - на 3 копейки, до 79,28 рубля, юань незначительно снижается - до 10,8 рубля.