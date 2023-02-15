https://ria.ru/20230215/kurily-1852098374.html

Рейсы с Сахалина на Итуруп отменены

Рейсы с Сахалина на Итуруп отменены - РИА Новости, 15.02.2023

Рейсы с Сахалина на Итуруп отменены

Воздушное сообщение между Сахалином и популярным у туристов островом Итуруп приостановлено в среду из-за метели на Курилах, сообщили РИА Новости в аэропорту... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:15

2023-02-15T12:15

2023-02-15T12:16

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 фев – РИА Новости. Воздушное сообщение между Сахалином и популярным у туристов островом Итуруп приостановлено в среду из-за метели на Курилах, сообщили РИА Новости в аэропорту Южно-Сахалинска. "Рейсы между Южно-Сахалинском и Курильском отменены по метеоусловиям", – рассказал представитель главной воздушной гавани региона. По данным электронного табло аэропорта, информация об авиарейсе на Итуруп станет известна 16 февраля в 15.35 (7.35 мск). Спасатели ранее предупредили, что 15 февраля на территории Северо-Курильского, Курильского и Южно-Курильского районов ожидаются метель и штормовой ветер.

https://ria.ru/20230214/laviny-1851836147.html

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Лана Баева

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