https://ria.ru/20230215/kritika-1852278830.html

Итальянский политик высказался о критике Берлускони в адрес Зеленского

Итальянский политик высказался о критике Берлускони в адрес Зеленского - РИА Новости, 15.02.2023

Итальянский политик высказался о критике Берлускони в адрес Зеленского

Жёсткая критика, с которой бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступил в адрес Владимира Зеленского, отражает мнение простых итальянцев о его роли РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:21

2023-02-15T21:21

2023-02-15T21:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Жёсткая критика, с которой бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступил в адрес Владимира Зеленского, отражает мнение простых итальянцев о его роли в конфликте на Украине, сообщил РИА Новости член регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери. В минувшее воскресенье Берлускони жестко раскритиковал действия Зеленского, которому, по его словам, "достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса", чтобы предотвратить разрушительный конфликт. Он подчеркнул, что "очень и очень негативно оценивает поведение этого господина", и отметил, что никогда не поехал бы разговаривать с ним. "Берлускони высказал то, что большинство итальянцев думают о Зеленском. В соответствии с результатами опросов, итальянцы против войны и поставок оружия. Сегодня я слышал от многих людей, что они поддерживают его (Берлускони) заявление", - заявил Вальдегамбери. По его словам, необходимо участие третьей стороны в качестве посредника в целях поиска дипломатического решения конфликта, причиной которого стало "чье-то решение" не применять Минские соглашения. Вальдегамбери отметил, что дипломатия в этом конфликте полностью отсутствует, а Европа упустила отличную возможность выступить в роли медиатора и теперь заплатит за это. В конце января газета La Stampa опубликовала результаты опроса, согласно которому, 52% итальянцев выступают против отправки новых западных вооружений на Украину. Число противников военной поддержки Киева при этом выросло с середины декабря на несколько процентных пунктов. По последним данным от 24 января, 68,5% респондентов отрицательно ответили на вопрос, поддерживают ли они "вступление НАТО в российско-украинский конфликт". Треть опрошенных (33,9%) считают необходимой поддержку киевских властей при помощи немецких танков Leopard, 58% выражают свое несогласие с подобными мерами. Газета Corriere della Sera накануне сообщила, что, согласно опросам, доля сторонников антироссийских санкций сократилась до 46%, их противников выросла до 37%, тогда как год назад 55% были за санкции, а 31% - против.

https://ria.ru/20230211/festival-1851463359.html

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в мире, украина, италия, венето, сильвио берлускони, владимир зеленский, нато