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На Колыме опровергли сообщения о покраске дома в цвета украинского флага - РИА Новости, 15.02.2023
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На Колыме опровергли сообщения о покраске дома в цвета украинского флага
На Колыме опровергли сообщения о покраске дома в цвета украинского флага - РИА Новости, 15.02.2023
На Колыме опровергли сообщения о покраске дома в цвета украинского флага
Администрация Сусумана в Магаданской области опровергла информацию о том, что один из домов города покрасят в цвета украинского флага. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:34
2023-02-15T17:34
в мире
сусуман
магаданская область
украина
россия
происшествия
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МАГАДАН, 15 фев – РИА Новости. Администрация Сусумана в Магаданской области опровергла информацию о том, что один из домов города покрасят в цвета украинского флага. Жители Сусумана в социальных сетях возмутились, что фасад одного из домов города красят в цвета флага Украины. Они опубликовали фото, на которых дом красят в желто-синие цвета. "На представленном фото – дом 32 по улице Ленина в Сусумане. Окончательное цветовое решение его обшивки сходно с фасадом уже отремонтированного дома №4 по Колымскому шоссе в Магадане. Как будет выглядеть дом – представлено в копии проекта. Также прилагаем фото объекта на текущий момент", - сообщает администрация Сусуманского округа на своих страницах в социальных сетях. Администрация также приложила фото, на котором видно, что фасад дома планируют покрыть красками трех цветов: синий, желтый и оранжевый.
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в мире, сусуман, магаданская область, украина, россия, происшествия
В мире, Сусуман, Магаданская область, Украина, Россия, Происшествия
17:34 15.02.2023
 
На Колыме опровергли сообщения о покраске дома в цвета украинского флага

Власти магаданского Сусумана опровергли сообщения о покраске дома в цвета флага Украины

Покраска дома в городе Сусуман
Покраска дома в городе Сусуман
Покраска дома в городе Сусуман
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 15 фев – РИА Новости. Администрация Сусумана в Магаданской области опровергла информацию о том, что один из домов города покрасят в цвета украинского флага.
Жители Сусумана в социальных сетях возмутились, что фасад одного из домов города красят в цвета флага Украины. Они опубликовали фото, на которых дом красят в желто-синие цвета.
"На представленном фото – дом 32 по улице Ленина в Сусумане. Окончательное цветовое решение его обшивки сходно с фасадом уже отремонтированного дома №4 по Колымскому шоссе в Магадане. Как будет выглядеть дом – представлено в копии проекта. Также прилагаем фото объекта на текущий момент", - сообщает администрация Сусуманского округа на своих страницах в социальных сетях.
Администрация также приложила фото, на котором видно, что фасад дома планируют покрыть красками трех цветов: синий, желтый и оранжевый.
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