https://ria.ru/20230215/kraska-1852231663.html

На Колыме опровергли сообщения о покраске дома в цвета украинского флага

На Колыме опровергли сообщения о покраске дома в цвета украинского флага - РИА Новости, 15.02.2023

На Колыме опровергли сообщения о покраске дома в цвета украинского флага

Администрация Сусумана в Магаданской области опровергла информацию о том, что один из домов города покрасят в цвета украинского флага. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:34

2023-02-15T17:34

2023-02-15T17:34

в мире

сусуман

магаданская область

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МАГАДАН, 15 фев – РИА Новости. Администрация Сусумана в Магаданской области опровергла информацию о том, что один из домов города покрасят в цвета украинского флага. Жители Сусумана в социальных сетях возмутились, что фасад одного из домов города красят в цвета флага Украины. Они опубликовали фото, на которых дом красят в желто-синие цвета. "На представленном фото – дом 32 по улице Ленина в Сусумане. Окончательное цветовое решение его обшивки сходно с фасадом уже отремонтированного дома №4 по Колымскому шоссе в Магадане. Как будет выглядеть дом – представлено в копии проекта. Также прилагаем фото объекта на текущий момент", - сообщает администрация Сусуманского округа на своих страницах в социальных сетях. Администрация также приложила фото, на котором видно, что фасад дома планируют покрыть красками трех цветов: синий, желтый и оранжевый.

https://ria.ru/20230206/proverka-1850159673.html

сусуман

магаданская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сусуман, магаданская область, украина, россия, происшествия