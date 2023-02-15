https://ria.ru/20230215/korruptsiya-1852223455.html

ГД денонсировала Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО

ГД денонсировала Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО - РИА Новости, 15.02.2023

ГД денонсировала Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО

Госдума денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:11

2023-02-15T17:11

2023-02-15T17:11

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО. Законопроект о денонсации был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, ранее Комитетом министров Совета Европы было принято решение прекратить полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая осуществляет мониторинг выполнения Конвенции договаривающимися сторонами. При этом выдвигались условия, по которым ГРЕКО сохраняет за собой мониторинговую миссию выполнения обязательств по Конвенции, а Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса в целом. В силу неприемлемости для России таких условий предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО, говорится в сопроводительных материалах. Ранее председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции и денонсация конвенции не повлияет на борьбу с ней. Нормы конвенции полностью имплементированы в современное российское законодательство, кроме того, Россия продолжает участвовать в других антикоррупционных международных соглашениях, в том числе в Конвенции ООН против коррупции и других, добавил Слуцкий. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне Россию исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения. Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией".

https://ria.ru/20230215/se-1852183732.html

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Владимир Лаврентьев

россия, греко, госдума рф, коррупция, политика, совет европы