ГД денонсировала Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО
Госдума денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО.
Законопроект о денонсации был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, ранее Комитетом министров Совета Европы было принято решение прекратить полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая осуществляет мониторинг выполнения Конвенции договаривающимися сторонами.
При этом выдвигались условия, по которым ГРЕКО сохраняет за собой мониторинговую миссию выполнения обязательств по Конвенции, а Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса в целом. В силу неприемлемости для России таких условий предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО, говорится в сопроводительных материалах.
Ранее председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции и денонсация конвенции не повлияет на борьбу с ней.
Нормы конвенции полностью имплементированы в современное российское законодательство, кроме того, Россия продолжает участвовать в других антикоррупционных международных соглашениях, в том числе в Конвенции ООН против коррупции и других, добавил Слуцкий.
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне Россию исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией".