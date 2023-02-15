https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852100135.html
В России за сутки госпитализировали 1548 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1548 больных COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1548 больных COVID-19
Более 13 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:03
2023-02-15T11:03
2023-02-15T11:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 13 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 548 человек, на 6,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 40 субъектах, снижение - в 40 регионах страны, ситуация осталась без изменений в пяти субъектах. "Выздоровело за сутки 12 071 человек, или на 15,8% больше в сравнении с 14 февраля 2023 года. Выявлено 13 436 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1548 больных COVID-19
В России за сутки выявили 13 436 новых случаев COVID-19, умерли 36 человек