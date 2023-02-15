https://ria.ru/20230215/kornet-1852282441.html
Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков
Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков - РИА Новости, 15.02.2023
Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" ВС РФ уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на авдеевском направлении, передает корреспондент... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:09
2023-02-15T22:09
2023-02-15T22:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" ВС РФ уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на авдеевском направлении, передает корреспондент РИА Новости. Наблюдательный пункт украинских войск вычислила российская разведгруппа. Точным ударом противотанковой управляемой ракеты объект противника был уничтожен. Объективный контроль поражения осуществлялся при помощи современного российского оптико-электронного комплекса "Ирония".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение украинского наблюдательного пункта расчетом ПТРК "Корнет"
Уничтожение украинского наблюдательного пункта расчетом ПТРК "Корнет"
2023-02-15T22:09
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков
Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Авдеевском направлении