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Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/kornet-1852282441.html
Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков
Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков - РИА Новости, 15.02.2023
Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" ВС РФ уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на авдеевском направлении, передает корреспондент... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:09
2023-02-15T22:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" ВС РФ уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на авдеевском направлении, передает корреспондент РИА Новости. Наблюдательный пункт украинских войск вычислила российская разведгруппа. Точным ударом противотанковой управляемой ракеты объект противника был уничтожен. Объективный контроль поражения осуществлялся при помощи современного российского оптико-электронного комплекса "Ирония".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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Евгения Нефедова
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Уничтожение украинского наблюдательного пункта расчетом ПТРК "Корнет"
Уничтожение украинского наблюдательного пункта расчетом ПТРК "Корнет"
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353
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
22:09 15.02.2023
 
Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков

Российский "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" ВС РФ уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на авдеевском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Наблюдательный пункт украинских войск вычислила российская разведгруппа. Точным ударом противотанковой управляемой ракеты объект противника был уничтожен.
Объективный контроль поражения осуществлялся при помощи современного российского оптико-электронного комплекса "Ирония".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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