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Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил Рогов

Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил Рогов - РИА Новости, 15.02.2023

Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил Рогов

Украинские войска попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область, организовав наступление в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:19

2023-02-15T08:19

2023-02-15T15:05

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Украинские войска попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область, организовав наступление в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Нашей армии известно о планах противника. Никакой легкой прогулки здесь для украинских боевиков не будет. В регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что у украинских войск сейчас недостаточно резервов для организации наступления.Сейчас на линии боевого соприкосновения продолжаются взаимные обстрелы, продвижения войск в одну или другую сторону нет, заключил Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстрелы региона. На сегодня под контролем России находится более 70% территории области, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html

запорожская область

киев

херсонская область

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