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Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил Рогов - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/koridor-1852069736.html
Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил Рогов
Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил Рогов - РИА Новости, 15.02.2023
Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил Рогов
Украинские войска попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область, организовав наступление в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:19
2023-02-15T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
херсонская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Украинские войска попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область, организовав наступление в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Нашей армии известно о планах противника. Никакой легкой прогулки здесь для украинских боевиков не будет. В регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что у украинских войск сейчас недостаточно резервов для организации наступления.Сейчас на линии боевого соприкосновения продолжаются взаимные обстрелы, продвижения войск в одну или другую сторону нет, заключил Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстрелы региона. На сегодня под контролем России находится более 70% территории области, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, киев, херсонская область , владимир рогов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Херсонская область , Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
08:19 15.02.2023 (обновлено: 15:05 15.02.2023)
 
Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил Рогов

Рогов: Киев намерен попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Украинские войска попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область, организовав наступление в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Нашей армии известно о планах противника. Никакой легкой прогулки здесь для украинских боевиков не будет. В регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва", — сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что у украинских войск сейчас недостаточно резервов для организации наступления.
Сейчас на линии боевого соприкосновения продолжаются взаимные обстрелы, продвижения войск в одну или другую сторону нет, заключил Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстрелы региона. На сегодня под контролем России находится более 70% территории области, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевХерсонская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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