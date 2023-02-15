https://ria.ru/20230215/komissiya-1852207141.html

Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине

Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине - РИА Новости, 15.02.2023

Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине

Парламент Совета Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств на Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:21

2023-02-15T16:21

2023-02-15T17:36

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БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Парламент Совета Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировали в соцсетях.Он уточнил, что решение может быть готово к июлю.Венецианская комиссия — консультативный орган Совета Европы по конституционному праву. Как заявлял на минувшей неделе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока Киев не решит проблему притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.По сообщениям СМИ, с общественных учреждений города Мукачево в Закарпатской области Украины, а также в некоторых селах сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры, уволили.Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства, он призвал местные власти прекратить "зверства".Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров, но тот не отреагировал.На Украине с 2017 года действует закон об образовании, существенно сокративший возможность обучения на национальных языках.

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850871945.html

https://ria.ru/20230215/vengriya-1852052107.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, румыния, совет европы