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Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
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Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине
Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине
Парламент Совета Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств на Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:21
2023-02-15T17:36
в мире
венгрия
румыния
совет европы
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БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Парламент Совета Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировали в соцсетях.Он уточнил, что решение может быть готово к июлю.Венецианская комиссия — консультативный орган Совета Европы по конституционному праву. Как заявлял на минувшей неделе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока Киев не решит проблему притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.По сообщениям СМИ, с общественных учреждений города Мукачево в Закарпатской области Украины, а также в некоторых селах сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры, уволили.Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства, он призвал местные власти прекратить "зверства".Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров, но тот не отреагировал.На Украине с 2017 года действует закон об образовании, существенно сокративший возможность обучения на национальных языках.
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850871945.html
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в мире, венгрия, румыния, совет европы
В мире, Венгрия, Румыния, Совет Европы
16:21 15.02.2023 (обновлено: 17:36 15.02.2023)
 
Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине

В МИД Венгрии надеются, что Совет Европы принудит Украину вернуть права нацменьшинствам

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Парламент Совета Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировали в соцсетях.
"Мы искренне надеемся, что международное сообщество, Евросоюз и международные организации принудят Украину к осуществлению решения комиссии, как это было много раз в случае венгерского законодательства", — сказал министр.
Он уточнил, что решение может быть готово к июлю.
Венецианская комиссия — консультативный орган Совета Европы по конституционному праву.
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Как заявлял на минувшей неделе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока Киев не решит проблему притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
По сообщениям СМИ, с общественных учреждений города Мукачево в Закарпатской области Украины, а также в некоторых селах сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры, уволили.
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства, он призвал местные власти прекратить "зверства".
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров, но тот не отреагировал.
На Украине с 2017 года действует закон об образовании, существенно сокративший возможность обучения на национальных языках.
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