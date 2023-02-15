https://ria.ru/20230215/komissiya-1852207141.html
Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине
Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине - РИА Новости, 15.02.2023
Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине
Парламент Совета Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств на Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:21
2023-02-15T16:21
2023-02-15T17:36
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венгрия
румыния
совет европы
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БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Парламент Совета Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировали в соцсетях.Он уточнил, что решение может быть готово к июлю.Венецианская комиссия — консультативный орган Совета Европы по конституционному праву. Как заявлял на минувшей неделе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока Киев не решит проблему притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.По сообщениям СМИ, с общественных учреждений города Мукачево в Закарпатской области Украины, а также в некоторых селах сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры, уволили.Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства, он призвал местные власти прекратить "зверства".Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров, но тот не отреагировал.На Украине с 2017 года действует закон об образовании, существенно сокративший возможность обучения на национальных языках.
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850871945.html
https://ria.ru/20230215/vengriya-1852052107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, румыния, совет европы
В мире, Венгрия, Румыния, Совет Европы
16:21 15.02.2023 (обновлено: 17:36 15.02.2023)
Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине
В МИД Венгрии надеются, что Совет Европы принудит Украину вернуть права нацменьшинствам
БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Парламент Совета Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировали в соцсетях.
"Мы искренне надеемся, что международное сообщество, Евросоюз и международные организации принудят Украину к осуществлению решения комиссии, как это было много раз в случае венгерского законодательства", — сказал министр.
Он уточнил, что решение может быть готово к июлю.
Венецианская комиссия — консультативный орган Совета Европы по конституционному праву.
Как заявлял на минувшей неделе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Будапешт
не ратифицирует членство Украины в ЕС
, пока Киев
не решит проблему притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
По сообщениям СМИ, с общественных учреждений города Мукачево
в Закарпатской области
Украины, а также в некоторых селах сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры, уволили.
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства, он призвал местные власти прекратить "зверства".
Президент Венгрии Каталин Новак
сообщила, что высказала в письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому
замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров, но тот не отреагировал.
На Украине с 2017 года действует закон об образовании, существенно сокративший возможность обучения на национальных языках.