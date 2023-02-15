https://ria.ru/20230215/kitay-1852201845.html

Посол России заявил, что в Китае свято чтят память советских добровольцев

Посол России заявил, что в Китае свято чтят память советских добровольцев - РИА Новости, 15.02.2023

Посол России заявил, что в Китае свято чтят память советских добровольцев

В Китае свято чтят память о советских летчиках-добровольцах, сражавшихся в Китае против японских захватчиков, заявил в среду посол России в Китае Игорь... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:03

2023-02-15T16:03

2023-02-15T16:03

в мире

китай

россия

пекин

игорь моргулов

вторая мировая война (1939-1945)

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ПЕКИН, 15 фев - РИА Новости. В Китае свято чтят память о советских летчиках-добровольцах, сражавшихся в Китае против японских захватчиков, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов, выступая на памятном мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, в Пекине. В среду в пекинской галерее искусств "Цзиньтай", расположенной в городском парке Чаоян, прошло мероприятие, посвященное советским летчикам-добровольцам, исполнявшим свой интернациональный воинский долг в Китае в 1937-1941 годах. "Китайский народ свято чтит их память. Во многих китайских городах – Нанкине, Ухане, Чунцине, Ланьчжоу – созданы мемориальные комплексы и памятники, посвященные советским летчикам, которые участвовали в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и отдали свои жизни при исполнении интернационального воинского долга", - сказал Моргулов, выступая с речью. Посол отметил, что сегодня, когда в ряде стран хотели бы переписать мировую историю, предпринимаются все более агрессивные попытки возродить нацизм, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очень важно сохранить память о тех, кто сражался, защищая мир от фашизма и милитаризма, отдал жизнь в этой борьбе. "Россия и Китай объединяют свои усилия для защиты исторической правды о Второй мировой войне и не допустят пересмотра ее итогов", - отметил он. В памятном мероприятии также приняли участие посол Белоруссии в КНР, директор галереи искусств "Цзиньтай", военные атташе и сотрудники посольств России и Белоруссии в Китае, жители Пекина. Присутствующие почтили память воинов-добровольцев минутой молчания и возложили цветы к скульптуре "Советский сокол". Скульптура "Советский сокол", созданная знаменитым китайским скульптором Юань Сикунем, была открыта в сентябре 2015 года в парке Чаоян в 70-ю годовщину победы над фашизмом и японским милитаризмом. Скульптура посвящена советским летчикам-добровольцам. В 1937-1941 годах для оказания помощи братскому китайскому народу в борьбе против японских захватчиков в Китай было направлено 3665 советских военных специалистов, в том числе около 2500 летчиков и техников, из которых более 200 погибли в боях или умерли от ран. В настоящее время на учете посольства РФ в КНР состоят 6 воинских мемориальных объектов, посвященных памяти о советских военных специалистах, направленных в Китай для оказания помощи китайскому народу в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

https://ria.ru/20230215/kitay-1852156284.html

https://ria.ru/20230203/kitay-1849453482.html

https://ria.ru/20230130/yaponiya-1848376330.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, пекин, игорь моргулов, вторая мировая война (1939-1945)