https://ria.ru/20230215/kitay-1852094034.html

МИД Китая пообещал контрмеры на санкции США

МИД Китая пообещал контрмеры на санкции США - РИА Новости, 15.02.2023

МИД Китая пообещал контрмеры на санкции США

Пекин примет контрмеры в ответ на санкции США в отношении китайских компаний, введенные под предлогом ситуации с аэростатом, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:34

2023-02-15T10:34

2023-02-15T10:51

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китай

в мире

мид кнр

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ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Пекин примет контрмеры в ответ на санкции США в отношении китайских компаний, введенные под предлогом ситуации с аэростатом, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Министерство торговли США в минувшую пятницу внесло в черный список шесть юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона, развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов."Ошибочный вход китайского гражданского беспилотного аэростата в воздушное пространство США является абсолютной случайностью, произошедшей из-за форс-мажорных обстоятельств", - заявил дипломат. Он указал, что Китай многократно объяснял обстоятельства произошедшего США, однако американская сторона злоупотребила силой, отреагировала слишком остро и обострила ситуацию, а также использовала это как предлог для введения незаконных санкций против китайских предприятий и учреждений."Китай решительно выступает против этого и в соответствии с законом примет контрмеры в отношении соответствующих структур США, которые наносят ущерб суверенитету и безопасности Китая", - добавил он.

https://ria.ru/20230215/politika-1851997512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, китай, в мире, мид кнр