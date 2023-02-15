https://ria.ru/20230215/kitay-1852094034.html
МИД Китая пообещал контрмеры на санкции США
МИД Китая пообещал контрмеры на санкции США - РИА Новости, 15.02.2023
МИД Китая пообещал контрмеры на санкции США
Пекин примет контрмеры в ответ на санкции США в отношении китайских компаний, введенные под предлогом ситуации с аэростатом, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:34
2023-02-15T10:34
2023-02-15T10:51
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мид кнр
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ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Пекин примет контрмеры в ответ на санкции США в отношении китайских компаний, введенные под предлогом ситуации с аэростатом, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Министерство торговли США в минувшую пятницу внесло в черный список шесть юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона, развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов."Ошибочный вход китайского гражданского беспилотного аэростата в воздушное пространство США является абсолютной случайностью, произошедшей из-за форс-мажорных обстоятельств", - заявил дипломат. Он указал, что Китай многократно объяснял обстоятельства произошедшего США, однако американская сторона злоупотребила силой, отреагировала слишком остро и обострила ситуацию, а также использовала это как предлог для введения незаконных санкций против китайских предприятий и учреждений."Китай решительно выступает против этого и в соответствии с законом примет контрмеры в отношении соответствующих структур США, которые наносят ущерб суверенитету и безопасности Китая", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, китай, в мире, мид кнр
США, Китай, В мире, МИД КНР
10:34 15.02.2023 (обновлено: 10:51 15.02.2023)
МИД Китая пообещал контрмеры на санкции США
МИД Китая пообещал контрмеры на санкции США, введенные из-за ситуации с аэростатом
ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Пекин примет контрмеры в ответ на санкции США в отношении китайских компаний, введенные под предлогом ситуации с аэростатом, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Министерство торговли США в минувшую пятницу внесло в черный список шесть юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона
, развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов.
"Ошибочный вход китайского гражданского беспилотного аэростата в воздушное пространство США является абсолютной случайностью, произошедшей из-за форс-мажорных обстоятельств", - заявил дипломат. Он указал, что Китай многократно объяснял обстоятельства произошедшего США, однако американская сторона злоупотребила силой, отреагировала слишком остро и обострила ситуацию, а также использовала это как предлог для введения незаконных санкций против китайских предприятий и учреждений.
"Китай решительно выступает против этого и в соответствии с законом примет контрмеры в отношении соответствующих структур США, которые наносят ущерб суверенитету и безопасности Китая", - добавил он.