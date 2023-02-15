https://ria.ru/20230215/khram-1852140795.html

ПЦУ впервые провела службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры

ПЦУ впервые провела службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.02.2023

ПЦУ впервые провела службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры

Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний впервые в истории Украины провел богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:06

2023-02-15T13:06

2023-02-15T13:06

религия

религия

православная церковь украины (пцу)

украина

епифаний думенко

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний впервые в истории Украины провел богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, который всегда являлся храмом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило в среду издание "Украинские новости". По данным СМИ, служба началась в 9.00 (10.00 мск) по случаю праздника Сретения Господня. В службе приняли участие епископы, архиепископы, митрополиты и клирики ПЦУ. На богослужении присутствовали более 300 верующих. Вход производился по документам. "Епифаний ранее уже дважды совершил богослужение в Успенском храме Киево-Печерской лавры, однако в Трапезном храме это впервые", - подчеркнули в "Украинских новостях". В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Киево-Печерской лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из так называемой ПЦУ. Позже Зеленский заявил о приостановлении гражданства ряда представителей духовенства УПЦ. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230122/khram-1846609320.html

https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html

https://ria.ru/20230215/legoyda-1851977104.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, православная церковь украины (пцу), украина, епифаний думенко, ситуация вокруг упц