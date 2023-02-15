https://ria.ru/20230215/khersh-1852058881.html

Херш рассказал, когда Байден решил подорвать "Северные потоки"

Херш рассказал, когда Байден решил подорвать "Северные потоки" - РИА Новости, 15.02.2023

Херш рассказал, когда Байден решил подорвать "Северные потоки"

У президента США Джо Байдена на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва "Северных потоков", заявил в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T04:01

2023-02-15T04:01

2023-02-15T04:01

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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. У президента США Джо Байдена на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва "Северных потоков", заявил в интервью Berliner Zeitung выпустивший ранее расследование о подрыве газопроводов американский журналист Сеймур Херш. "У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать", - сообщил Херш, имея в виду январь-февраль 2022 года. По словам Херша, группе в Белом доме было ясно, что они могут взорвать трубопроводы, используя "невероятно мощную" взрывчатку под названием C4. Подрывом же можно было бы управлять дистанционно с помощью подводных гидроакустических приборов, пояснил журналист. В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя уже сама замглавы госдепартамента Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что США "могли бы это сделать", добавил Херш. Как считает Херш, немецкий же канцлер тогда не нашел ничего, чем мог бы возразить, и выражался очень "расплывчато". Согласно Хершу, операция была совершенно секретной, и президент не должен был бы никому рассказывать о возможностях США, однако "он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить", считает журналист. Херш ранее в феврале опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/bayden-1852056454.html

https://ria.ru/20230215/podryv-1852055648.html

https://ria.ru/20230215/khersh-1852056237.html

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