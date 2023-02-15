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Херш рассказал, почему Байден решился на подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 15.02.2023
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Херш рассказал, почему Байден решился на подрыв "Северных потоков"
Херш рассказал, почему Байден решился на подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 15.02.2023
Херш рассказал, почему Байден решился на подрыв "Северных потоков"
Президент США Джо Байден принял решение о подрыве "Северных потоков" из-за страха выхода ФРГ из режима санкций против РФ, заявил в интервью Berliner Zeitung... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T02:38
2023-02-15T10:40
в мире
сша
россия
германия
джо байден
владимир путин
алексей миллер
генеральная прокуратура рф
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял решение о подрыве "Северных потоков" из-за страха выхода ФРГ из режима санкций против РФ, заявил в интервью Berliner Zeitung известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, ранее опубликовавший статью о взрывах на газовых магистралях. "Думаю, причиной такого решения (со стороны президента США о подрыве российских газопроводов в Балтийском море - ред.) было то, что война (на Украине - ред.) для Запада шла не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы. "Северный поток 2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы", - заявил журналист. В декабре 2021 года агентство Блумберг, ссылаясь на источники, писало, что США, которые активно выступали против "Северного потока 2", продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ, подталкивают ФРГ согласиться остановить "Северный поток 2", но новое руководство в Берлине на тот момент не выражало готовности к этому. Позднее, уже в 2022 году, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", без которой ввод газопровода в эксплуатацию стал невозможен. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230215/podryv-1852055648.html
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в мире, сша, россия, германия, джо байден, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, flightradar24, газпром, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш
В мире, США, Россия, Германия, Джо Байден, Владимир Путин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Flightradar24, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Сеймур Херш
02:38 15.02.2023 (обновлено: 10:40 15.02.2023)
 
Херш рассказал, почему Байден решился на подрыв "Северных потоков"

Херш: США решились на подрыв "Северных потоков", боясь выхода Германии из режима санкций

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял решение о подрыве "Северных потоков" из-за страха выхода ФРГ из режима санкций против РФ, заявил в интервью Berliner Zeitung известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, ранее опубликовавший статью о взрывах на газовых магистралях.
"Думаю, причиной такого решения (со стороны президента США о подрыве российских газопроводов в Балтийском море - ред.) было то, что война (на Украине - ред.) для Запада шла не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы. "Северный поток 2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы", - заявил журналист.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
02:20
Байден из страха перенес подрыв "Северных потоков", заявил Херш
В декабре 2021 года агентство Блумберг, ссылаясь на источники, писало, что США, которые активно выступали против "Северного потока 2", продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ, подталкивают ФРГ согласиться остановить "Северный поток 2", но новое руководство в Берлине на тот момент не выражало готовности к этому. Позднее, уже в 2022 году, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", без которой ввод газопровода в эксплуатацию стал невозможен.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 15:49
Экс-советник Меркель назвал свою поддержку "Северного потока — 2" ошибкой
 
В миреСШАРоссияГерманияДжо БайденВладимир ПутинАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФFlightradar24ГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Сеймур Херш
 
 
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