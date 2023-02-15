https://ria.ru/20230215/kharkov-1852095599.html

Глава Харьковской ВГА анонсировал планомерное освобождение региона

Глава Харьковской ВГА анонсировал планомерное освобождение региона - РИА Новости, 15.02.2023

Глава Харьковской ВГА анонсировал планомерное освобождение региона

Около 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Вооруженных сил России, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:42

2023-02-15T10:42

2023-02-15T12:01

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

безопасность

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Около 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Вооруженных сил России, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев."На харьковском направлении идут ожесточенные бои. Нам известно, что около 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем наших вооруженных сил", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, еще много поселков находятся в "серой зоне", там ведутся бои в направлении Купянского района и Изюма.Он же 23 января сообщал, что в Харьковской области "порядка 11 населенных пунктов", в которых проживают 500-600 человек, находятся под контролем российских властей, расположены они в Купянском районе."Все населенные пункты (Харьковской области – ред.), которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться", - добавил Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьковская область, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр