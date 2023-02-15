https://ria.ru/20230215/kharkov-1852095599.html
Глава Харьковской ВГА анонсировал планомерное освобождение региона
Глава Харьковской ВГА анонсировал планомерное освобождение региона - РИА Новости, 15.02.2023
Глава Харьковской ВГА анонсировал планомерное освобождение региона
Около 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Вооруженных сил России, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:42
2023-02-15T10:42
2023-02-15T12:01
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Около 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Вооруженных сил России, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев."На харьковском направлении идут ожесточенные бои. Нам известно, что около 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем наших вооруженных сил", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, еще много поселков находятся в "серой зоне", там ведутся бои в направлении Купянского района и Изюма.Он же 23 января сообщал, что в Харьковской области "порядка 11 населенных пунктов", в которых проживают 500-600 человек, находятся под контролем российских властей, расположены они в Купянском районе."Все населенные пункты (Харьковской области – ред.), которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться", - добавил Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:42 15.02.2023 (обновлено: 12:01 15.02.2023)
Глава Харьковской ВГА анонсировал планомерное освобождение региона
Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВС России продолжат освобождать населенные пункты от ВСУ