https://ria.ru/20230215/khakery-1852062645.html

Эксперт назвал основные цели хакерских атак

Эксперт назвал основные цели хакерских атак - РИА Новости, 15.02.2023

Эксперт назвал основные цели хакерских атак

DDoS-атаки со стороны хакеров в последнее время чаще всего направлены на российские государственные инфраструктуры и сайты крупных компаний, они стараются... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T06:09

2023-02-15T06:09

2023-02-15T06:09

технологии

владимир макаров

гибдд мвд рф

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. DDoS-атаки со стороны хакеров в последнее время чаще всего направлены на российские государственные инфраструктуры и сайты крупных компаний, они стараются нарушить работу сервиса с минимальными затратами без взлома, рассказал РИА Новости эксперт SafeNet НТИ Владимир Макаров. "Самая частая цель хакеров – нарушить функционирование сервиса с минимальными затратами без взлома. ... Чаще всего хакеры атакуют государственные инфраструктуры и сайты крупных компаний. Прекращение работы таких систем и порталов госуслуг, ГИБДД, веб-сайтов и сервисов крупных интернет-компаний и банков, пусть даже и временное, может создать неудобство и посеять в обществе панику", – сказал Макаров. Эксперт уточнил, что DDoS-атака представляет собой атаку на интернет-ресурс или приложение, которая выводит их из строя, блокируя пользовательский доступ. Так, злоумышленники направляют на веб-сайт поток обращений от фейковых пользователей с запросами, которые перегружают сервис. Тем самым нормальные запросы не попадают на обработку, а система перестает работать. В основном DDoS-атаки производятся с помощью ботнет - сети зараженных устройств, которые по команде от сервера управления начинают слать запросы к атакуемому сервису. Сами владельцы этих гаджетов часто даже не знают, что их устройство шлет такие запросы. Проблем с производительностью это не вызывает и пользователи продолжают использовать устройство как и ранее, отмечает Макаров. Второй вариант создания DDoS-атак - это массовое склонение интернет-пользователей к целенаправленным атакам под видом какой-либо "благой цели". "Людей путем манипуляций и социальной инженерии заставляют запустить софт для DDoS-атаки и сознательно стать частью атакующих под прикрытием мотива "борьбы с системой" или любого другого повода", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20230215/khakery-1852061768.html

https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, владимир макаров, гибдд мвд рф, общество