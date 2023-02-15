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Эксперт назвал основные цели хакерских атак - РИА Новости, 15.02.2023
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Эксперт назвал основные цели хакерских атак
Эксперт назвал основные цели хакерских атак - РИА Новости, 15.02.2023
Эксперт назвал основные цели хакерских атак
DDoS-атаки со стороны хакеров в последнее время чаще всего направлены на российские государственные инфраструктуры и сайты крупных компаний, они стараются... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:09
2023-02-15T06:09
технологии
владимир макаров
гибдд мвд рф
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. DDoS-атаки со стороны хакеров в последнее время чаще всего направлены на российские государственные инфраструктуры и сайты крупных компаний, они стараются нарушить работу сервиса с минимальными затратами без взлома, рассказал РИА Новости эксперт SafeNet НТИ Владимир Макаров. "Самая частая цель хакеров – нарушить функционирование сервиса с минимальными затратами без взлома. ... Чаще всего хакеры атакуют государственные инфраструктуры и сайты крупных компаний. Прекращение работы таких систем и порталов госуслуг, ГИБДД, веб-сайтов и сервисов крупных интернет-компаний и банков, пусть даже и временное, может создать неудобство и посеять в обществе панику", – сказал Макаров. Эксперт уточнил, что DDoS-атака представляет собой атаку на интернет-ресурс или приложение, которая выводит их из строя, блокируя пользовательский доступ. Так, злоумышленники направляют на веб-сайт поток обращений от фейковых пользователей с запросами, которые перегружают сервис. Тем самым нормальные запросы не попадают на обработку, а система перестает работать. В основном DDoS-атаки производятся с помощью ботнет - сети зараженных устройств, которые по команде от сервера управления начинают слать запросы к атакуемому сервису. Сами владельцы этих гаджетов часто даже не знают, что их устройство шлет такие запросы. Проблем с производительностью это не вызывает и пользователи продолжают использовать устройство как и ранее, отмечает Макаров. Второй вариант создания DDoS-атак - это массовое склонение интернет-пользователей к целенаправленным атакам под видом какой-либо "благой цели". "Людей путем манипуляций и социальной инженерии заставляют запустить софт для DDoS-атаки и сознательно стать частью атакующих под прикрытием мотива "борьбы с системой" или любого другого повода", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20230215/khakery-1852061768.html
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технологии, владимир макаров, гибдд мвд рф, общество
Технологии, Владимир Макаров, ГИБДД МВД РФ, Общество
06:09 15.02.2023
 
Эксперт назвал основные цели хакерских атак

Макаров: хакеры чаще всего атакуют государственные инфраструктуры и крупные компании

© iStock.com / Branimir76Хакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© iStock.com / Branimir76
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. DDoS-атаки со стороны хакеров в последнее время чаще всего направлены на российские государственные инфраструктуры и сайты крупных компаний, они стараются нарушить работу сервиса с минимальными затратами без взлома, рассказал РИА Новости эксперт SafeNet НТИ Владимир Макаров.
"Самая частая цель хакеров – нарушить функционирование сервиса с минимальными затратами без взлома. ... Чаще всего хакеры атакуют государственные инфраструктуры и сайты крупных компаний. Прекращение работы таких систем и порталов госуслуг, ГИБДД, веб-сайтов и сервисов крупных интернет-компаний и банков, пусть даже и временное, может создать неудобство и посеять в обществе панику", – сказал Макаров.
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Эксперт уточнил, что DDoS-атака представляет собой атаку на интернет-ресурс или приложение, которая выводит их из строя, блокируя пользовательский доступ. Так, злоумышленники направляют на веб-сайт поток обращений от фейковых пользователей с запросами, которые перегружают сервис. Тем самым нормальные запросы не попадают на обработку, а система перестает работать.
В основном DDoS-атаки производятся с помощью ботнет - сети зараженных устройств, которые по команде от сервера управления начинают слать запросы к атакуемому сервису. Сами владельцы этих гаджетов часто даже не знают, что их устройство шлет такие запросы. Проблем с производительностью это не вызывает и пользователи продолжают использовать устройство как и ранее, отмечает Макаров.
Второй вариант создания DDoS-атак - это массовое склонение интернет-пользователей к целенаправленным атакам под видом какой-либо "благой цели". "Людей путем манипуляций и социальной инженерии заставляют запустить софт для DDoS-атаки и сознательно стать частью атакующих под прикрытием мотива "борьбы с системой" или любого другого повода", - пояснил эксперт.
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