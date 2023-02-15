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Хакеры, взломавшие Королевскую почту Великобритании, потребовали "выкуп" - РИА Новости, 15.02.2023
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Хакеры, взломавшие Королевскую почту Великобритании, потребовали "выкуп"
Хакеры, взломавшие Королевскую почту Великобритании, потребовали "выкуп" - РИА Новости, 15.02.2023
Хакеры, взломавшие Королевскую почту Великобритании, потребовали "выкуп"
Хакерская группировка LockBit, ранее взломавшая Королевскую почту Великобритании, потребовала от нее почти 80 миллионов долларов в качестве "выкупа", пишет... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T05:49
2023-02-15T05:49
в мире
россия
великобритания
технологии
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Хакерская группировка LockBit, ранее взломавшая Королевскую почту Великобритании, потребовала от нее почти 80 миллионов долларов в качестве "выкупа", пишет газета Financial Times. В январе Королевская почта сообщила о задержках и невозможности отправки посылок или писем за границу из-за кибератаки, после этого британская газета Telegraph обвинила в кибератаке якобы "связанных с РФ" хакеров из группы LockBit, предоставляющей услуги программ-вымогателей. По данным издания, Королевская почта более трех недель вела переговоры с хакерами, которые включали в себя доходы и бизнес-задачи компании. В рамках переговоров хакеры LockBit потребовали 0,5% от годовой выручки компании International Distribution Services, куда входит Королевская почта. В свою очередь, один из переговорщиков от почты заявил, что "ни при каких обстоятельствах" не заплатят установленную сумму. "Это сумма, которая никогда не могла быть воспринята всерьез нашим правлением", - приводит газета его слова. Как пишет издание, хакеры "пригрозили обнародовать большие объемы данных" Королевской почты в случае провала переговоров. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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в мире, россия, великобритания, технологии, дмитрий песков
В мире, Россия, Великобритания, Технологии, Дмитрий Песков
05:49 15.02.2023
 
Хакеры, взломавшие Королевскую почту Великобритании, потребовали "выкуп"

FT: взломавшие британскую почту хакеры потребовали почти 80 миллионов долларов

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Хакерская группировка LockBit, ранее взломавшая Королевскую почту Великобритании, потребовала от нее почти 80 миллионов долларов в качестве "выкупа", пишет газета Financial Times.
В январе Королевская почта сообщила о задержках и невозможности отправки посылок или писем за границу из-за кибератаки, после этого британская газета Telegraph обвинила в кибератаке якобы "связанных с РФ" хакеров из группы LockBit, предоставляющей услуги программ-вымогателей.
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По данным издания, Королевская почта более трех недель вела переговоры с хакерами, которые включали в себя доходы и бизнес-задачи компании.
В рамках переговоров хакеры LockBit потребовали 0,5% от годовой выручки компании International Distribution Services, куда входит Королевская почта.
В свою очередь, один из переговорщиков от почты заявил, что "ни при каких обстоятельствах" не заплатят установленную сумму. "Это сумма, которая никогда не могла быть воспринята всерьез нашим правлением", - приводит газета его слова.
Как пишет издание, хакеры "пригрозили обнародовать большие объемы данных" Королевской почты в случае провала переговоров.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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