17:32 15.02.2023 (обновлено: 17:33 15.02.2023)
В Кемерово продлили режим "черного неба"
Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" для Кемерово до 18:00 17 февраля
Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерово еще на два дня, включая 17 февраля, предприятиям рекомендуется сократить выбросы, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.
Ранее режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово, введенный с 10 по 13 февраля, был продлен дважды – сначала на 14 февраля, а затем – на 15 февраля.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 час. 00 мин (08.00 мск) 10.02.2023 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 17.02.2023", – говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
13 февраля, 13:04В пяти городах Красноярского края продлили режим "черного неба"