https://ria.ru/20230215/kandidat-1852287139.html

США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка

США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка - РИА Новости, 15.02.2023

США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка

США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка вместо уходящего в отставку Дэвида Малпасса и рассчитывают на его быстрое утверждение, сообщила... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T23:12

2023-02-15T23:12

2023-02-15T23:41

в мире

сша

всемирный банк

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка вместо уходящего в отставку Дэвида Малпасса и рассчитывают на его быстрое утверждение, сообщила министр финансов Джанет Йеллен.Американцы традиционно возглавляют Всемирный банк, европейцы – Международный валютный фонд."Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания, займется... трансформацией многосторонних банков развития с тем, чтобы они в большей степени отвечали вызовам XXI века", - сказано в заявлении Йеллен.Малпасс в среду объявил, что уйдет в отставку до конца текущего финансового года.

https://ria.ru/20221116/tramp-1831802976.html

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в мире, сша, всемирный банк, джанет йеллен