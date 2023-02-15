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США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка - РИА Новости, 15.02.2023
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США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка
США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка - РИА Новости, 15.02.2023
США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка
США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка вместо уходящего в отставку Дэвида Малпасса и рассчитывают на его быстрое утверждение, сообщила... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T23:12
2023-02-15T23:41
в мире
сша
всемирный банк
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка вместо уходящего в отставку Дэвида Малпасса и рассчитывают на его быстрое утверждение, сообщила министр финансов Джанет Йеллен.Американцы традиционно возглавляют Всемирный банк, европейцы – Международный валютный фонд."Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания, займется... трансформацией многосторонних банков развития с тем, чтобы они в большей степени отвечали вызовам XXI века", - сказано в заявлении Йеллен.Малпасс в среду объявил, что уйдет в отставку до конца текущего финансового года.
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в мире, сша, всемирный банк, джанет йеллен
В мире, США, Всемирный банк, Джанет Йеллен
23:12 15.02.2023 (обновлено: 23:41 15.02.2023)
 
США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка

Минфин: США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка вместо Малпасса

© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Flickr / Shiny Things
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка вместо уходящего в отставку Дэвида Малпасса и рассчитывают на его быстрое утверждение, сообщила министр финансов Джанет Йеллен.
Американцы традиционно возглавляют Всемирный банк, европейцы – Международный валютный фонд.
"Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания, займется... трансформацией многосторонних банков развития с тем, чтобы они в большей степени отвечали вызовам XXI века", - сказано в заявлении Йеллен.
Малпасс в среду объявил, что уйдет в отставку до конца текущего финансового года.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября 2022, 04:54
Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США
 
В миреСШАВсемирный банкДжанет Йеллен
 
 
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