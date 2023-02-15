https://ria.ru/20230215/izrail-1851923669.html

"На грани коллапса". Что началось в Израиле

"На грани коллапса". Что началось в Израиле - РИА Новости, 15.02.2023

"На грани коллапса". Что началось в Израиле

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы, возмущенные судебной реформой премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Президент Ицхак Герцог говорит о политическом... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:00

2023-02-15T08:00

2023-02-15T08:03

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

ицхак герцог

джо байден

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы, возмущенные судебной реформой премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Президент Ицхак Герцог говорит о политическом кризисе. Как развиваются события в ближневосточном государстве — в материале РИА Новости.Реформа раздораНовое правительство хочет поменять отношения законодательной власти и Верховного суда.В Израиле до сих пор нет конституции, вместо нее — Основные законы. И дело не в терминологии. В таких условиях правительству легче менять правила.Именно этим и занимается кабмин Биньямина Нетаньяху. На руку ему то, что сложившаяся коалиция — первая относительно устойчивая за последние пару лет, когда досрочные выборы проводили пять раз.Опытный стратег и политический долгожитель Нетаньяху сумел консолидировать правые силы, которые и поддержали его инициативы.Судебная реформа дает кабмину полный контроль над назначением судей и ограничивает Верховный суд (ВС), который лишится возможности блокировать проекты, нарушающие Основные законы. Формально право вето сохранится, но для его преодоления достаточно будет простого большинства при голосовании в парламенте.Президенты против БибиПрезидент Ицхак Герцог выступил на выходных в прайм-тайм с экстренным обращением, призвав правительство не спешить и договариваться с оппозицией."Я чувствую — мы все чувствуем — что наступил момент перед столкновением, даже сильным столкновением. Мы — возле бочки со взрывчаткой", — сказал он.Давят на Нетаньяху и зарубежные партнеры. В частности, ситуацию прокомментировал Джо Байден."Гениальность американской и израильской демократии в том, что обе они построены на сильных институтах, на системе сдержек и противовесов и на независимой судебной системе, — цитирует его The New York Times. — Достижение консенсуса в отношении фундаментальных изменений действительно важно для того, чтобы люди верили в них".Со своей стороны, Нетаньяху и его сторонники указывают, что у судебной системы сейчас слишком много власти.Местный канал 12 News со ссылкой на анонимных официальных лиц сообщил, что правительство отложит предварительное голосование до второй половины февраля. Тем не менее оно состоялось, и люди вышли на улицы.Беспрецедентный протест и абсолютная властьТолько в Иерусалиме митинговали более 90 тысяч человек. Многие прибыли из других регионов, где также были акции протеста и забастовки бюджетников.Пока в кнессете утвердили пункт о назначении судей правительством. Вопрос о вето ВС рассмотрят позднее.Противники Нетаньяху твердят об отклонении от демократических принципов, сравнивают линию правительства с политикой Польши и Венгрии, где власти также вмешиваются в судебную систему. Однако даже Брюссель не смог повлиять на Варшаву и Будапешт. Биби же, не стесненный блоковыми обязательствами, ощущает себя еще увереннее.Старший научный сотрудник Израильского института демократии Амир Фукс предупредил, что реформа фактически поставит ВС под контроль премьера и позволит правящей партии или коалиции действовать абсолютно беспрепятственно. "Они получат полную власть и смогут поступать как им заблагорассудится", — цитирует его издание Israel Hayom.Какова судьба коалиции и Нетаньяху?Президент Герцог считает, что страна находится на пороге политического коллапса. Однако Нетаньяху отступать не намерен.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, о серьезном кризисе говорить еще рано.Политолог, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский напоминает, что должность Герцога — по большей части церемониальная. Поэтому эффекта от президентских увещеваний ждать не стоит."В крайнем случае будут шестые за полтора года внеочередные выборы, — отмечает он. — Но крах правительства для Израиля — норма. По сути, страна сейчас в своем обычном состоянии. Расколотая, как и Запад, правящая коалиция держится на перевесе в считанные голоса и том, что ее участники хотят контроля над финансами и должностей. Больше их ничего не интересует".А судьи действительно много стали на себя брать, добавляет эксперт. И речь идет о привычном перетягивании каната между ветвями власти.Руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская говорит, что судебной реформой Нетаньяху только сплачивает коалицию, поэтому кабмину не грозят досрочные выборы."Никто не выйдет из коалиции. У них полное взаимопонимание. Премьер использует реформу как объединяющий фактор, создает ситуацию, позволяющую правительству действовать решительно", — уверена она.В то же время резонансная инициатива Нетаньяху вновь поднимает вопрос о том, насколько Израилю нужна конституция в классическом понимании. Многие эксперты, указывает Звягельская, полагают, что Основных законов достаточно. Протестующие также не требуют конституции. А значит, реформу, скорее всего, реализуют.

https://ria.ru/20230212/izrail-1851472856.html

https://ria.ru/20230212/izrail-1851580807.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, джо байден