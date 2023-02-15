https://ria.ru/20230215/it-1852097934.html

В Минцифры рассказали о поддержке IT-отрасли

В Минцифры рассказали о поддержке IT-отрасли - РИА Новости, 15.02.2023

В Минцифры рассказали о поддержке IT-отрасли

Нового пакета мер господдержки IT в России не будет, будет, скорее, поддержка отдельных сегментов, к примеру, венчурных проектов и игровой индустрии, заявил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:53

2023-02-15T10:53

2023-02-15T13:07

россия

максут шадаев

технологии

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Нового пакета мер господдержки IT в России не будет, будет, скорее, поддержка отдельных сегментов, к примеру, венчурных проектов и игровой индустрии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Мы сейчас обсуждаем несколько отдельных сегментов, например, все, что касается венчурного финансирования… Отдельно мы обсуждаем все, что можно применить к индустрии gamedev (разработка игр - ред.). Поэтому у нас такого пакета не будет, будет много специализированных фокусных планов. Потому что какие-то общеинституциональные вещи мы, наверное, уже все, что можно было, сделали с точки зрения в целом ситуации с IT-отраслью. Время заниматься поддержкой отдельных сегментов", - сказал Шадаев в ходе презентации игрового движка VK.VK ранее в среду объявила о запуске проекта по разработке игрового движка, планирует вложить в базовую версию 1 миллиард рублей и выпустить бета-версию в 2024 году.Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получили право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку.В рамках такой льготной ипотеки можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5% и первоначальным взносом не менее 15%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце января заявил, что кредиты по льготной ипотеке станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. До этого получить ипотеку могли лишь сотрудники в возрасте от 22 до 44 лет, работающие в IT-компаниях, являющихся получателями налоговых льгот.

https://ria.ru/20230215/igry-1852101191.html

https://ria.ru/20230203/mishustin-1849433648.html

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россия, максут шадаев, технологии, экономика, михаил мишустин