https://ria.ru/20230215/istrebiteli-1852217668.html

Власти Польши заявили, что у них слишком мало истребителей, чтобы делиться

Власти Польши заявили, что у них слишком мало истребителей, чтобы делиться - РИА Новости, 15.02.2023

Власти Польши заявили, что у них слишком мало истребителей, чтобы делиться

У Польши слишком мало современных истребителей, чтобы передавать их Украине, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:54

2023-02-15T16:54

2023-02-15T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

мариуш блащак

нато

f-16

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. У Польши слишком мало современных истребителей, чтобы передавать их Украине, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины. Выступление Блащака транслирует Польское телевидение. "Я хочу подчеркнуть, что Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе", - сказал Блащак, отвечая на вопрос о перспективе передачи Украине истребителей. "У нас есть только 48 F-16. Мы заказали F-35, заказали корейские FА-50, но их поставка требует времени", - пояснил он. При этом Польша не возражает против того, что другие страны НАТО могут поставить Украине боевые самолеты. "Конечно, есть страны, у которых имеется большое количество этих самолетов. В связи с этим мы такую идею поддерживаем", - сказал Блащак. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230214/istrebiteli-1852007384.html

https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, мариуш блащак, нато, f-16, ситуация в днр и лнр