Власти Польши заявили, что у них слишком мало истребителей, чтобы делиться
Министр обороны Блащак: у Польши слишком мало истребителей, чтобы передавать их Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. У Польши слишком мало современных истребителей, чтобы передавать их Украине, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины. Выступление Блащака транслирует Польское телевидение.
"Я хочу подчеркнуть, что Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе", - сказал Блащак, отвечая на вопрос о перспективе передачи Украине истребителей. "У нас есть только 48 F-16. Мы заказали F-35, заказали корейские FА-50, но их поставка требует времени", - пояснил он.
При этом Польша не возражает против того, что другие страны НАТО могут поставить Украине боевые самолеты. "Конечно, есть страны, у которых имеется большое количество этих самолетов. В связи с этим мы такую идею поддерживаем", - сказал Блащак.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.