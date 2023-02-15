https://ria.ru/20230215/inflyatsiya-1852261390.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 15.02.2023

В России замедлилась недельная инфляция

Инфляция в России с 7 по 13 февраля замедлилась до 0,18% с 0,26% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,24%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:07

2023-02-15T19:07

2023-02-15T19:07

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

цены

продукты

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Инфляция в России с 7 по 13 февраля замедлилась до 0,18% с 0,26% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,24%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 7 по 13 февраля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,18%, с начала февраля – 100,40%, с начала года – 101,24%", - говорится в документе. На отчетной неделе замедлился рост цен на плодоовощную продукцию - до 3,3% с 5,1% на предыдущей неделе. В частности, лук подорожал на 10,1%, огурцы – на 6,2%, помидоры – на 4,1%, бананы – на 2,8%, морковь – на 2,4%, картофель – на 2,2%, свекла – на 0,4%, яблоки – на 0,3%. В то же время капуста подешевела на 0,1%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 15 наименованиям. Сильнее всего подешевела мука – на 1,09%, следом гречка - на 1,07% и свинина - на 0,61%. Также зафиксировано снижение цен на куриное мясо, сахар, стерилизованное молоко, пшено - на 0,2%, сливочное масло, соль, рис, сосиски и сардельки - на 0,1%. Подорожали 16 наименований продуктов, сильнее всего яйца - на 0,72%. Кроме того, прибавили в цене мороженая рыба, мясные консервы для детского питания – 0,6%, овощные консервы для детского питания – 0,5%, чай – 0,4%, говядина, сметана, сыры – 0,2%, маргарин, сухие смеси молочные для детского питания, печенье и макаронные изделия – 0,1%. Цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания и пастеризованное молоко не изменились. Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидирует по росту стоимости зубная паста - ее цена выросла за неделю на 1,3%. Также подорожали спички - на 0,5%, пеленки для новорожденных - на 0,33%, зубные щетки и стиральные порошки - на 0,2%, хозяйственное мыло и гигиенические прокладки - на 0,1%. При этом цены на детские подгузники снизились на 0,4%, на сухие корма для домашних животных – на 0,1%. Цены на бытовую технику и электронику на отчетной неделе продолжили снижаться. Так, телевизоры подешевели на 1,5%, электропылесосы - на 0,78%, смартфоны - на 0,63%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - выросли на 0,01%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – снизились на 0,2%. Росстат за период с 7 по 13 февраля зафиксировал рост цен на некоторые наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, в том числе на поливитамины, аллохол и валидол - на 0,3%; одновременно цены на корвалол снизились - также на 0,3%, на мазь "Левомеколь" – на 0,2%, на комбинированные анальгетики, препарат от кашля "Ренгалин" и противовирусный "Эргоферон" – на 0,1%. Рост стоимости полета в салоне экономического класса ускорился до 6,03% после роста на 0,64% на предыдущей отчетной неделе.

https://ria.ru/20230215/inflyatsiya-1852235689.html

https://ria.ru/20230210/inflyatsiya-1851192216.html

https://ria.ru/20230215/brend-1852059643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, цены, продукты